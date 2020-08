Manchester United: Jugador se BURLA de Paul Pogba previo a la Europa League

Joan Jordan, mediocampista del Sevilla, declaró que Paul Pogba no es mejor que algunos de los jugadores a los que se enfrenta su equipo en La Liga. Pogba espera llevar al Manchester United a un segundo título de la Europa League esta semana, cuando se enfrente al Sevilla, cinco veces campeón de la competencia.

El Manchester United, que terminó tercero en la Premier League esta temporada, se enfrentará al Sevilla en las semifinales el domingo. El Sevilla eliminó a los Wolves de la competición en los cuartos y espera disfrutar de otra victoria sobre un club de la Premier League este fin de semana.

Antes del partido, el centrocampista español Jordan ha apoyado al Sevilla para mostrar su clase contra el Manchester United y ha dirigido unas sutiles palabras a la estrella de los Red Devils, Pogba. Escribió en una columna para MailSport: “Paul Pogba es un gran jugador, uno de los más importantes de Europa, pero hay muchos grandes jugadores en la liga española que cumplen con ese estándar. No pensamos en ellos”.

"No pensamos en Paul Pogba, sobre si es un problema o no, nuestra prioridad tiene que ser centrarnos en nosotros mismos, tanto individualmente como colectivamente, y competir al máximo". Jordan añadió: "Cualquiera en el fútbol sabe lo que significa esta competición para el Sevilla, nuestra historia en él y los cinco campeonatos, pero no hay presión extra”, dijo el jugador del Sevilla.

��[HILO]��El último partido que enfrentó a Sevilla y Manchester United fue, probablemente, el punto más bajo de la era Mourinho. pic.twitter.com/p2RsusSkXg — Red Devils Chile (@RedDevilsChile1) August 11, 2020

Joan Jordan no le teme al Manchester United

Jordan comentó: “Somos ambiciosos y estamos ansiosos por el juego. Hemos tenido una buena temporada hasta ahora poniendo todos nuestros esfuerzos en esta competición y va bien. Así que el domingo es solo un paso más hacia la final de la Europa League. No pensamos en si somos favoritos o no, no significa mucho”.

El jugador finalizó la columna con lo siguiente: “El Manchester United tiene sus objetivos pero somos un club en condiciones increíbles. Confío en el equipo y en nuestra capacidad para superarlo. Este y el partido de los Wolves van a ser diferentes en términos de nivel, el Manchester United tiene jugadores con diferentes formas de actuar”.