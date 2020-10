Manchester United: Emerson Palmieri era una BUENA opción antes de Alex Tellez

El entrenador Ole Gunnar Solskjaer estaba ansioso por fortalecer el lateral izquierdo y un acuerdo de 15,4 millones de euros para fichar a Alex Telles del Porto se completó el día límite. El Manchester United también se había relacionado con el defensa del Ajax, Nicolas Tagliafico, durante el verano.

Pero de acuerdo con Fabrizio Romano en el podcast Here We Go, el Plan B del Manchester United si no lograban firmar a Alex Telles era contratar a Emerson procedente del Chelsea. Se afirma que el Manchester United no se acercó oficialmente al Chelsea, pero el club mantuvo conversaciones iniciales con los representantes de Emerson.

Emerson Palmieri estaba en la mira del United

El Chelsea, que ahora tiene tres laterales izquierdos en su equipo tras el fichaje de Ben Chilwell por 50 millones de libras esterlinas en agosto, pareciera que estaba dispuesto a dejar que Emerson se fuera y se uniera a un club de la Serie A.

Chelsea no le dejo el camino libre al Manchester United

Sin embargo, Chelsea no estaba dispuesto a fortalecer a un rival y no aprobaría un acuerdo de préstamo que hubiera visto a Emerson unirse a Old Trafford. Romano afirma que el equipo del Manchester United fue "convencido" por Emerson, pero que se desanimó por las posibles demandas del Chelsea de fichar al internacional italiano nacido en Brasil en un acuerdo de pago.

Emerson se unió al Chelsea por 17.6 millones de euros procedente de Roma en enero de 2018, pero no ha podido establecer un rol regular desde que se mudó a Stamford Bridge. Los informes afirmaron este verano que Chelsea estaba esperando una tarifa de 26 millones de euros por el jugador de 26 años.

Mientras tanto, Alex Telles recibió la camiseta número 27 luego de su mudanza al United. "Es un jugador al que hemos estado siguiendo durante algún tiempo y sus actuaciones en los últimos años son exactamente lo que estamos buscando", dijo Solskjaer.

Es un luchador y un ganador y agregará determinación y competencia reales al equipo. Alex tiene las cualidades, como jugador y como persona, que queremos aquí en el club del Manchester United.