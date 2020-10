Manchester City tiene 'solidez financiera' para sacar a Lionel Messi del Barcelona

El Manchester City tiene la fortaleza financiera para fichar a Lionel Messi el próximo verano si el delantero del Barcelona aún desea irse, dice el director de operaciones del club de la Premier League.

El delantero Lionel Messi trató de abandonar el Barcelona gratis al final de la temporada pasada y estaba a favor de un reencuentro con su ex entrenador Pep Guardiola en Manchester.

Pero el seis veces ganador del Balón de Oro se enfrentó a una amarga disputa contractual con el club al que se unió cuando era adolescente desde su Argentina natal y, finalmente, no tuvo más remedio que quedarse en Barcelona.

El Manchester City se perdió, pero, según el director de operaciones, Omar Berrada, el club estará listo para saltar si Messi permite que su contrato con el Barcelona expire el próximo verano.

El Manchester City podría fichar a Lionel Messi

Le dijo al Manchester Evening News: "Es el mejor jugador del mundo, es el mejor jugador de su generación. Creo que a cualquier club del mundo le gustaría explorar la posibilidad de que se una a su equipo".

"Probablemente sea una excepción a las posibles inversiones que haríamos ... pero nuestra planificación se ha hecho con este equipo actual y se está considerando con las oportunidades actuales que tenemos".

"Para cada puesto tenemos que estar preparados porque pueden pasar muchas cosas pero, al mismo tiempo, creo que tenemos la solidez financiera y la capacidad del sistema para hacer esa inversión cuando sea necesario".

Suárez: Messi podría quedarse en el Barcelona

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez cree que el futbolista Lionel Messi, su excompañero en el Barcelona, podría verse tentado a permanecer en el Barça más allá de esta temporada si hay un cambio en el club a nivel de la directiva.

Suárez solo se fue del Barcelona el mes pasado, pero dijo que se quedó llorando por el trato que recibió del club después de que le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios.

El delantero, Lionel Messi también ha criticado el funcionamiento del club y ha criticado al presidente Josep Maria Bartomeu este verano después de que se viera obligado a quedarse en el club.

Pero el exdelantero del Liverpool se muestra optimista de que Messi, puede empezar a negociar con otros clubes a partir de enero, pueda tener futuro en Catalunya más allá de esta temporada, siempre que se retire a Bartomeu.

"Tal vez exista la posibilidad de que juegue en otro club, pero si se siente cómodo y feliz, y entra una nueva directiva, querrá quedarse en el club", dijo Suárez, delantero del Atlético de Madrid, al programa de televisión ESPN 90 Minutes.

"Como amigo seré feliz si le va bien (en el Barcelona), pero también si se va a otro club".

Bartomeu ha convocado elecciones del club para marzo de 2021, pero podría ser expulsado antes, y se lanzará un voto de censura contra él y la junta.

Disputa Messi: ¿Quién ganó?

La "brutal" decisión de Lionel Messi de quedarse en el Barcelona conmocionó a todo el mundo, pero ¿qué equipo ganó?

Lionel Messi está a unos meses de finalmente abandonar al Barcelona.

Los reporteros de Sky Sports News Kaveh Solhekol y Dharmesh Sheth siguieron esta historia de transferencia monumental y estaban en The Transfer Show cuando se supo la noticia del cambio de sentido de Messi. Entonces se produjo un acalorado debate

Kaveh, aseguró que Messi se echó atrás. "Esto es Barcelona 1, Lionel Messi 0. Diga lo que diga, se ha visto obligado a dar marcha atrás. Quería irse en sus términos y estaba tratando de hacer algo rápido en Barcelona con esta cláusula en su contrato que significaba que podía irse gratis. Se mire como se mire, el presidente del Barcelona es el ganador en esta etapa".

Dharmesh, indicó que el Barcelona se va a quedar sin dinero. "No estoy de acuerdo. No creo que se pueda decir que el Barcelona ha ganado aquí. Sí, se lo han quedado. Pero querían dinero para él. Ahora tienen un Lionel Messi descontento. Lo que pasará ahora es que Messi se quedará por el resto de su contrato y el Barcelona no recibirá ningún dinero, mientras que si se hubiera podido llegar a un acuerdo, habría sido diferente.