Manchester City mostró "DESPRECIO flagrante" en el caso de Uefa FFP

Manchester City mostró un "desprecio flagrante" de cooperar con la investigación de la Uefa sobre posibles infracciones del Fair Play Financiero (FFP), dice el Tribunal de Arbitraje para el Deporte (Cas).

Eso a pesar de que Cas anuló la prohibición de dos años de la ciudad de la competencia europea, emitida por la Uefa en febrero.

Manchester City criticado y multado por la Uefa

La multa del club también se redujo de 30 millones de euros (£ 26,9 millones) a 10 millones de euros.

Los hallazgos escritos de Cas también dicen que la mayoría de su panel encontró que la falta de cooperación fue una "violación grave".

Sin embargo, no encontraron que la falta de cooperación fuera decisiva en los cargos de incumplimiento de las reglas de FFP que se desestimaron.

"El panel es de la opinión de que la UEFA de ninguna manera presentó cargos frívolos contra la Ciudad, pero con base en la evidencia, el panel no puede llegar a la conclusión de que se pagaron fondos encubiertos a la Ciudad".

Agregó que el fracaso de la Ciudad para cooperar con la investigación es una violación grave y la Ciudad debe ser seriamente reprochada.

El equipo de fútbol fue duramente criticado por no coperar en la investigación

Los documentos también revelan que en marzo de 2020 nueve clubes de la Premier League presentaron una solicitud de intervención a Cas "oponiéndose a cualquier posible solicitud por parte de la Ciudad" para poder jugar en Europa la próxima temporada en espera de una decisión de apelación. Esto fue antes de la audiencia de Cas.

Sin embargo, como City nunca realizó dicha solicitud, nunca se procesó. Los nueve clubes de la Premier League que presentaron la solicitud fueron Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester, Liverpool, Man United, Newcastle, Tottenham y Wolves.

A principios de este mes, Cas revocó la prohibición de dos años y dijo que la mayoría de las presuntas infracciones de las reglas de FFP no estaban establecidas El club fue castigado por no cooperar con el proceso de la UEFA después de no proporcionar cantidades sustanciales de evidencia hasta que llevaron el caso ante Cas.

La UEFA comenzó su investigación sobre la Ciudad después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara documentos filtrados en noviembre de 2018 alegando que la Ciudad había inflado el valor de un acuerdo de patrocinio, engañando al organismo rector del fútbol europeo.

Los informes alegan que la Ciudad, que siempre ha negado haber actuado mal, engañó deliberadamente a Uefa para que pudieran cumplir con las reglas de FFP que exigen que los clubes alcancen el equilibrio.

En su informe, Cas dijo que la UEFA mantenía al club "en innumerables ocasiones se negó a responder preguntas”, también se negó a proporcionar documentos, se negó a organizar la asistencia de las personas solicitadas y, en última instancia, incluso instruyó a su propio testigo experto para que no respondiera preguntas específicas.

Sin embargo, Cas dijo que solo encontró dos solicitudes específicas en las que City no cumplió con su deber de cooperación.

El club dijo que cooperó "ante un caso cambiante y aún no particularizado que involucra acusaciones de fraude y conspiración" y la razón por la que la UEFA sabía sobre las transacciones en disputa es porque el club cooperó y "explicó esas transacciones con gran detalle".

El club agregó que no estaba obligado a cumplir con todas las demandas que se les hacían, sólo aquellas solicitudes "adecuadas" y "razonables" que eran "relevantes" para la toma de decisiones.

Uefa dijo que el caso representaba "el intento más serio, sofisticado, deliberado y fundamental de eludir y violar los principios básicos del juego limpio financiero". Dijo que la "actitud del club" también debería considerarse.

Dado que dio "información demostrablemente incorrecta y continúa cambiando sus explicaciones".

Agregó que la "evidencia registrada es abrumadora" y consiste en los Documentos de Fugas de Fútbol y evidencia contable.

Sin embargo, Cas dijo que la carga de la prueba recae en el cuerpo directivo y la mayoría de su panel encontró que la UEFA no satisfizo dicha carga.