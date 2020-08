¿Manchester City irá tras el defensa de Napoli, Kalidou Koulibaly?

¿Debería Manchester City ir tras el defensa Kalidou Koulibaly?

El experto en fútbol de ESPN, Gabriele Marcotti, se une a Pete Graves y Dharmesh Sheth para discutir los últimos avances importantes en el podcast Transfer Talk. Se avecina una ventana de transferencia de verano ocupada para el Manchester City, pero ¿podrían entrar en el mercado para que el defensa del Napoli, Kalidou Koulibaly se sume a la adquisición de Nathan Ake?

Ese fue uno de los temas de debate en la última edición del podcast Transfer Talk, donde la experta en fútbol de ESPN, Gabriele Marcotti, se unió al dúo de Sky Sports News, Pete Graves y Dharmesh Sheth, para discutir los últimos desarrollos importantes desde la ventana del verano.

¿Debería Manchester City ir tras Kalidou Koulibaly?

El Manchester City busca fichar hasta cuatro jugadores más durante la ventana de transferencia y quiere que sus negocios estén listos para el inicio de la nueva temporada el 12 de septiembre.

A pesar de obtener en 41 millones de libras esterlinas a Ake de Bournemouth este verano, los defensas siguen siendo la prioridad, pero los acuerdos tanto para un lateral izquierdo como para un segundo centro, probablemente el Koulibaly del Napoli, aún están lejos.

Kalidou Koulibaly ha sido vinculado con un traslado al Manchester City este verano

"El Napoli siente que el único otro club, además del Manchester City, que podría sustituirlo potencialmente es el Manchester United. No sienten que haya nadie más en Europa que tenga los medios para hacerles el tipo de oferta que aceptarían".

El experto en fútbol europeo Marcotti cree que el internacional de Senegal tiene los atributos para reemplazar a Vincent Kompany, pero cree que el Manchester City puede encontrar competencia con sus vecinos.

"Koulibaly es un defensor excepcional. Es un jugador inteligente y un gran líder. Tiene muchas de las cualidades de Kompany que uno querría”.

"También costaría una fortuna porque, desde la perspectiva del Napoli, están en una etapa en la que no necesitan venderlo. Tendrían que obtener una oferta que sería difícil de rechazar. Se habló de un no oficial acuerdo en el que si obtuvieran una oferta de 80 millones o 90 millones de libras, lo dejarían ir. Pero eso es un montón de dinero para gastar en un chico que tiene 29 años.

"Significaría que Pep Guardiola estaría feliz de traer a un tipo que sería un 'líder plug-in and play'. Lo único que diría sobre Koulibaly es que con el balón no es malo, pero no tiene el tipo de habilidades de mediocampista central que a Guardiola parece gustarle en sus centrales”.

"El único otro club que podría adquirirlo es el Manchester United, pero el Napoli no siente que haya otro club en Europa que pueda pagar el tipo de honorarios requeridos".

El reportero de Sky Sports, Sheth, cree que Guardiola podría deshacerse de al menos una mitad central para facilitar un movimiento para Koulibaly.

Dijo: "No puedo pensar en una ventana que haya pasado en la que no haya sido vinculado con una mudanza a Inglaterra, pero aún no se ha materializado. Uno se pregunta si en esta ventana es cuando por fin se hará realidad.

"Con la llegada de Nathan Ake, las dudas solo aumentan sobre John Stones y Nicolas Otamendi y parece cada vez más probable que la próxima temporada no estén en el Manchester City por la forma en que Guardiola está buscando remodelar ese equipo”.

"Podría haber incluso más movimiento también en esa área defensiva ya que Eric García rechazó una nueva oferta de contrato. Ha entrado en los últimos 12 meses de su contrato actual, pero ¿la llegada de Ake lo ha obligado a pensar que su futuro está en otra parte?"

¿Sería Lautaro un buen sustituto de Agüero?

Mientras tanto, persisten las especulaciones sobre el futuro del delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez, a pesar de que su agente Carlos Beto Yaque admitió que no ve fundamento en los informes sobre un traslado al Barcelona, y describió el vínculo como "más en los medios que en la vida real".

El equipo de La Liga esperaba llegar a un acuerdo de intercambio parcial por Neymar que vería a Antoine Griezmann unirse al Paris Saint-Germain, mientras que el delantero del Inter Martínez ha sido su principal objetivo después de una temporada impresionante en la Serie A.

La cláusula de liberación del jugador de 98 millones de libras (110 millones de euros) expiró el 7 de julio con Martínez actualmente enfocado en ayudar al Inter en su búsqueda por ganar la Europa League, y el panel de expertos cree que el Manchester City podría ser un destino más probable, dada la necesidad de Guardiola de mirar hacia adelante después de Sergio Agüero.

"Al Barcelona le ha gustado desde hace mucho tiempo, pero parece que el interés por ahora se ha acabado", continuó Sheth. "Con el impacto financiero de Covid, el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, dijo que el club no lo perseguiría ahora. A su contrato actual con el Inter le quedan tres años por delante, pero incluso los clubes más ricos no son inmunes a tener que imponer restricciones presupuestarias".

"El Barcelona ha sufrido pérdidas durante la pandemia de 200 millones de euros, y uno se pregunta si la postura del Barça sobre Martínez ha abierto la puerta a un club como el Manchester City. El City está interesado en Martínez y Guardiola está buscando un sustituto a largo plazo para Agüero”.

"Tiene 32 años ahora y ha entrado en el último año de su contrato. Ya ha hablado públicamente antes sobre su deseo de terminar su carrera en Argentina, así que sin duda el City está pendiente de esa situación".

El Athletic ha informado que el Manchester City había preguntado sobre la disponibilidad del Atlético de Madrid Joao Félix, que ha tenido un comienzo difícil tras su traslado de 113 millones de libras, el año pasado.

Marcotti cree que sería injusto comparar a Martínez con su compatriota, pero vería el valor de que el Manchester City apunte al delantero como una opción cuando Agüero deje el Etihad.

Dijo: "Ha tenido una muy buena temporada, aunque ha bajado un poco desde la reanudación, posiblemente porque estaba inquieto por los rumores. Si comparas lo que estaba haciendo Agüero cuando tenía la edad de Lautaro, a los 22, Agüero estaba bien". No significa que Lautaro no vaya a mejorar, y no creo que estemos hablando de un jugador de la calidad de Agüero, pero los jugadores se desarrollan a diferentes velocidades”.

"No creo que el Inter en este momento esté especialmente preocupado. El detalle es que la cláusula de liberación ya ha expirado. Eso no significa que no puedas hacer un trato, pero si el Manchester City se ha acercado a la gente de Lautaro, entonces lo han hecho". muy silenciosamente, ya que eso no ha rebotado en el final del Inter. La intención del Inter es retenerlo por otra temporada, se habla de un nuevo contrato y un aumento salarial, pero el Manchester City ciertamente debe comenzar a pensar en un plan de sucesión para Agüero".

TE PUEDE INTERESAR: Pep Guardiola: "Me quedaré en el Manchester City y la próxima temporada también”

Periodo de transferencia de verano: fechas y horarios clave

La ventana de transferencia de verano durará 10 semanas a partir del 27 de julio y cerrará a las 11 p.m. el 5 de octubre. Una ventana solo nacional para intercambios entre la Premier League y EFL corre a partir del 5 de octubre y cierra el viernes 16 de octubre a las 5 p.m.