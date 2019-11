Mamá de CR7: “La mafia del futbol no deja que mi hijo gane más balones de oro”

Cuando vemos jugar a Cristiano lo catalogamos como un futbolista completo: por goleador, técnico y habilidoso. El delantero portugués, que ahora está militando en la Juventus, se espera que gane el galardón del Balón de Oro en este 2019

De momento, la madre del jugador, Dolores Aveiro, ha estallado en un acto de la cadena de hoteles 'Pestana' en relación a los galardones individuales por los que pelea su hijo.

Fuertes criticas para la EUFA

Aseguró es CR7 es el mejor futbolista del mundo.

"Hay una mafia en el fútbol. Es la palabra adecuada para definirlo. Si no hubiera mafia futbolística, mi hijo tendría más Balones de Oro. Si veis todo lo que pasó os daréis cuenta que es por la mafia", Así argumentó la mamá del delantero de Portugal 'SIC Noticias'.

Pero eso no fue todo, Dolores Aveiro no se quedó calla y continuó con el discurso: "Si fuera español o inglés, no harían lo que le hicieron, pero como es portugués y de Madeira... pues pasa esto".

Mañana enfrentan a Torino en la Serie A

Para finalizar aseveró que tiene todas las cualidades para ganarlo. "No sé si lo va a recibir, pero confío en ello. Creo que se lo merece si analizamos lo que hizo durante la temporada", concluyó.

Este sábado Juventus visita a Torino en la Serie A, hasta el momento los de Turín se mantienen como primeros de la tabla general con 26 unidades, mientras que su sucesor es Inter de Milán con 25 respectivamente.

