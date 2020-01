¡Malas noticias! Brujo Mayor predice lo peor para el Cruz Azul

Se empiezan a dar los primeros pronósticos de cómo le irá a la máquina del Cruz Azul y no fueron los comentarios que los aficionados esperaban, pues hoy por la tarde el “Brujo Mayor” dio una conferencia para dar las predicciones de distintos temas y no faltó quien preguntara si los de la Noria serián campeones para este 2020, pero este personaje argumentó que mientras la institución no se haga una limpia seguirá con los años de malaria.

“A la directiva le hicieron brujería. Llevo varios años diciendo que debe hacerse una limpia”, añadió este personaje, quien ha intervenido en varias predicciones del deporte. Argumentó que el equipo podría ser el primer lugar en la tabla general y ganar las segundas rondas, pero las finales siempre las va a perder y nunca se alzara como campeón, por lo que le sugirió que el equipo celeste que se haga una limpia para poder lograrlo.

"Cruz Azul no será campeón" Brujo Mayor

Cruz Azul no será el ganador de la siguiente campaña

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Cabe mencionar que Cruz Azul tiene como timonel a Diego Dante Siboldi, quien lo hará por primera vez ya que entró como sucesor del portugués Pedro Caixinha, sin embargo, el uruguayo no pudo calificar a los celestes a la “fiesta grande”, por lo que se espera que para este semestre se consiga el objetivo y romper los pronósticos.

Cruz Azul iniciará la jornada 1 con Atlas

Te puede interesar: Diego Lainez, el posible fichaje que busca el Mallorca

Por el momento, el equipo se ha hecho de tres refuerzos: el cancerbero Sebastián Jurado proveniente del Veracruz, el ofensivo charrúa Pablo Ceppelini del Racing de Argentina y el medio de contención mexicano Luis Romo, proveniente de los Gallos del Querétaro. Tanto se ha especulado que ya tiene un paso muy grande el africano delantero Ake Loba en el club, pero para las siguientes horas los de la Noria oficializarán la noticia.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana