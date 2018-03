Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Madre de la víctima del skater "pagarás por lo hecho". Si bien ya fue girada una orden de aprehensión contra el presunto feminicida y es buscado en 190 países, sigue prófugo de la justicia. Ha pasado casi un mes de que el skater mexicano acabara con la vida de la joven Victoria Salas y la madre sigue padeciendo insomnio tras imaginar lo que pudo sufrir su hija aquella noche en el hotel de la Delegación Tlalplan, víctima del presunto responsable Mario Saenz, pareja sentimental de la joven y patinador de fama internacional.

Para Consuelo Martínez la capacidad económica de la ex pareja de su hija ha sido un factor para que la justicia no llegue. "Aquí te vamos a parar. No porque tengas el dinero suficiente, vas a seguir haciendo lo que tú quieres, pagarás por lo hecho", declaró la señora.

"Yo sé que aunque haga todo lo posible, no me la van a regresar. Pero por lo menos, podré ir a su tumba y decirle que la amo y que hice todo, todo, lo posible por que le hicieran justicia", declaró la señora, quien se gana la vida haciendo la limpieza en hogares, además de las propinas que recibe su esposo en la gasolinera que trabaja.

"Cuando la estábamos vistiendo para enterrarla me dijeron que no la moviera demasiado, que el cuerpecito de mi hija estaba muy lastimado. ¡¿Qué le haría ese animal?!", se refiere su madre a las agresiones del único hombre señalado como responsable del feminicidio.

A pesar de que lucha para que se ajusticie al responsable de la muerte de su hija, sabe que cualquier esfuerzo no va a hacer que Victoria regrese.Debido a la situación económica que padece su familia, Victoria se vio obligada a dejar sus estudios de preparatoria para trabajar y ayudar en los gastos de la casa. Victoria era una chica alta, delgada, que gustaba de los tacones altos y pintaba sus labios de rosa. Su madre la recuerda por su belleza, "siempre salía bien en todas las fotos", dice. El cuerpo de la joven 23 años fue encontradoHabía sido degollada, su pecho estaba cercenado y tenía llagas en la piel por la temperatura del agua que caía fuerte sobre su cuerpo., pero fue hasta enero cuando entablaron una relación. El tiene un hijo de 10 años aproximadamente. Según conversaciones que tenía la joven con su madre, la relación era "puro desmadre" y no tenía un futuro concreto. Hasta ahora la justicia no ha llegado para Pamela y su familia, pero aseguran llegarán a las últimas consecuencias para dar con el responsable.