Madre de Cristiano Ronaldo asegura que su hijo le salvó la vida

Como te informamos en reportes anteriores de La Verdad Noticias, el pasado 3 de marzo del 2020, la Sra. Dolores Aveiro vio la vida pasar frente a sus ojos porque un accidente cerebrovascular en su domicilio casi le cuesta la vida.

A poco más de un año de distancia, la madre de Cristiano Ronaldo revela que en buena parte está viva gracias a su hijo y a una llamada telefónica que realizó para que la intervinieran.

La popularidad y admiración por Cristiano Ronaldo jugó un papel fundamental para que su madre siga con vida, ya que desde Italia se comunicó con los médicos de cabecera de la familia para preparar todo incluso antes de que la Sra.

Cristiano Ronaldo y su madre.

Cristiano Ronaldo le salvó la vida a su madre

"En mi caso fueron cinco minutos desde que Cristiano llamó al médico desde Italia y gracias a Dios me operaron, aunque mucha gente no tiene la misma suerte que yo”, recordó la madre de Cristiano Ronaldo.

“Mi recuperación es gradual, salí del hospital caminando, pero me afectó el lado izquierdo, mi boca, mi pierna, mi habla. Hoy hace un año vi mi vida casi correr entre mis dedos", reveló la progenitora del crack del futbol al canal TVI de Portugal.

Si el vínculo de la Sra. Dolores con Cristiano es inquebrantable, lo mismo aplica para con su nieto mayor, Cristiano Jr., de quien reveló en una visita al hospital le pidió que no muriera y fue entonces que la mujer se encomendó a Dios para poder verlo crecer.

"Me levanté para ir al baño y me desmayé, me caí. Cuando me recuperé traté de levantarme, pero me di cuenta de que el lado izquierdo de mi cuerpo estaba paralizado. Llamé a mi socio José Andrade y le dije que no me sentía bien y le pedí que marcara a emergencias. No recuerdo haber llegado al hospital", afirmó.

