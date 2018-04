MLS: Zlatan defiende a Giovani dos Santos

Zlatan Ibrahimovic, el controversial sueco que ahora juega para los Galácticos ha salido en defensa del mexicano, Giovani dos Santos, pues defendió el rendimiento del jugador en la primera vez que comparten el 11 titular en el Galaxy.

“Gio lo hizo bien, si no lució mucho es por error de todos nosotros porque nosotros debemos buscarlo a él, él necesita balones, necesita controlar el juego y si no lo encontramos no es su error, es nuestro error” mencióno Zlatan.