MLS: Zlatan Ibrahimovic dice ser el MVP de los MVPs.

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic a lo largo de su carrera ha demostrado ser para muchos un tanto arrogante y engreído, pero es simplemente parte de su personalidad y desfachatez a la hora de que le cuestionan algo, tal es así que ahora en su paso por la MLS se ha declarado como el MVP de los MVPs en el futbol estadounidense.

"Soy el MVP de los MVPs, así que no me concentro en eso", mencionó el atacante en una entrevista publicada en el sitio web de la MLS.

Esto además de asegurar que lo que pretende es poder conseguir cosas importantes en lo colectivo con el equipo de la MLS y que no se preocupa por los premios individuales.

MLS: Zlatan Ibrahimovic dice ser el MVP de los MVPs.

Zlatan busca triunfos colectivos antes que premios individuales

"Me concentro en rendir y hacer que mi equipo gane, porque ahora estamos en una buena posición, sólo tenemos que continuar. Esto es lo que queremos, queremos estar en los Playoffs y luego seguimos la carrera desde ahí. Por lo tanto, quien gane cualquier (premio) individual no es importante para mí", agregó Zlatan Ibrahimovic.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Recordar que el atacante Zlatan Ibrahimovic de 32 años de edad es uno de los tres goleadores que pelea por la Bota de Oro en la MLS, dicha pelea por el cetro al mejor goleador en los Estados Unidos es comandada por el mexicano Carlos Vela con 29 goles, seguido del sueco con 27 tantos y el venezolano Josef Martínez con 26 dianas.

Te Puede Interesar: Zlatan Ibrahimovic asegura ser el MEJOR JUGADOR de la MLS en su historia (VIDEO)

Zlatan resaltó que lo que le interesa es ayudar a su equipo con su trabajo dentro de la cancha. "No sé cómo funciona con la Bota de Oro, ¿con Playoffs o sin ellos?, no lo sé, sólo trato de ayudar a mi equipo. Creo que me perdí cinco o seis juegos en comparación con los otros", comentó el goleador de 37 años de edad.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos