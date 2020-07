MLS: Carlos Vela abandona al LAFC por temas familiares

El delantero mexicano de Los Angeles Football Club (LAFC), Carlos Vela, dio a conocer que no participará en el torneo “MLS is Black”, decisión que tomó para cuidar a su esposa quien está embarazada. “Lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa”, explicó el atacante azteca pero aseguró que nada le gustaría más que estar con sus compañeros en Orlando. “Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el club, nuestra afición y la ciudad de Los Ángeles”, expuso.

Carlos Vela junto a su esposa

Carlos Vela agradeció a la directiva de LAFC

En ese sentido, el futbolista originario de Cancún, Quintana Roo, aseguró que extrañará en gran medida al grupo, sin embargo, señaló que seguirá apoyando a sus compañeros desde la distancia. “Los espero con el trofeo de vuelta en Cannes en casa pronto llegará el día en el que podamos estar juntos nuevamente”, agregó el ex atacante del Arsenal quien aprovechó para mostrar su agradecimiento a la directiva, misma que respeta plenamente la decisión que Carlos Vela y su familia han tomado.

Carlos Vela se bajó del barco de Orlando

Carlos Vela es el capitán y líder de los angelinos, por lo que será una dura baja para el equipo de LAFC ya que el mexicano fue el Jugador Más Valioso de la MLS, no obstante, el resto de los jugadores del plantel viajarán este lunes a Orlando. La nueva contratación de los angelinos, Andy Najar, aún está recuperando ritmo futbolístico y no podría todavía disputar 90 minutos, mientras que Adama Diomande tampoco está para 90 minutos tras recuperarse de una lesión, pero sí se unirá al grupo.

Carlos Vela fue el MVP de la MLS

Por su parte, el técnico de Los Ángeles Football Club, Bob Bradley, habló en conferencia de prensa este lunes y respaldó la decisión del delantero mexicano. "Quiero reiterar que respaldamos a Vela, es importante para él estar con su familia en estos momentos”, sentenció el estratega quien detalló que también cuenta con el apoyo de sus compañeros y cuerpo técnico. “Es algo que nos caracteriza como equipo, el siempre buscar el bienestar de nuestros jugadores y anteponer la integridad de todos", dijo el estadounidense.