¡MLB en riesgo de ser cancelada! Jugadores de Cardenales dan positivo a COVID-19

Los Cardenales de San Luis han confirmado que varios de sus jugadores dieron positivo por el nuevo coronavirus COVID-19, lo que resultó en que la Major League Baseball (MLB) pospusiera el partido del viernes por la tarde contra los Milwaukee Brewers, dijo una fuente a Jeff Passan de ESPN.

La decisión rápida de MLB de posponer el juego del viernes, que estaba programado para las 2:10 p.m. hora del pacífico, se produce después del brote dentro de los Miami Marlins, que han tenido 19 resultados positivos durante la semana pasada. Tal parece que el coronavirus va venciendo de a poco a las Grandes Ligas, pero ¿será cancelada?.

Una fuente le dijo a Jesse Rogers de ESPN que si lo que sucedía con los Cardenales hubiera ocurrido antes del brote de los Marlins, el partido del viernes en Miller Park aún estaría programado. Los Cardenales jugaron por última vez contra los Mellizos de Minnesota el miércoles por la noche.

Eso eleva el número de equipos que están fuera de acción, ahora son seis instituciones de la MLB con COVID-19. Los Cerveceros y los Cardenales se unirán a los Marlins, Filadelfia, los Nacionales de Washington y los Azulejos de Toronto como equipos afectados por las consecuencias de las pruebas positivas de este nuevo virus.

¿La MLB se cancela?

Estos jugadores de los Cardenales de San Luis representan las primeras pruebas positivas que el deporte ha visto fuera de la costa este desde que comenzó la temporada regular la semana pasada. Lo que pone en riesgo a la liga, muchos expertos en el tema hablan de una hipotética cancelación.

Pero de momento, la cancelación de la temporada no se ha considerado oficialmente. La MLB emitió un comunicado anunciando la postergación del Yankees vs Phillies, Orioles vs Marlins y ahora Cardenales vs Cerveceros, pero no mencionó nada al respecto sobre el resto de los partidos del día y de la temporada.