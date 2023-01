MLB: Scott Rolen intenta entrar a grupo selecto

Scott Rolen podría convertirse en apenas el décimo octavo tercera base elegido al Salón de la Fama del béisbol, la menor cantidad para cualquier posición.

“Surge del prejuicio al inicio de que la tercera base no es tan importante defensivamente”, comentó el lunes John Thorn, historiador oficial de las Grandes Ligas. “Creo que Brooks Robinson cambió esa percepción. Así como los relevistas que por mucho tiempo fueron considerados como pitchers abridores que fracasaron en vez de un nuevo rol en un cambiante juego, la posición tercera base estaba considerada para fracasados”.

Elegido siete veces al Juego de Estrellas y que se retiró tras la campaña de 2012, Rolen está entre los principales candidatos dentro de la boleta de 28 peloteros considerada por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Los resultados de la votación serán anunciados este martes. Recibió el 10.2% en su primera aparición en 2018, subió al 52.9% en 2021 y 63.2% el año pasado, cuando quedó a 47 votos de conseguir el mínimo necesario de 75%.

Hay buen pronóstico

"Hemos visto a candidatos dar un mayor salto que ése para ser elegidos (Larry Walker de 54.6% en 2019 a 76.6% en 2020, por ejemplo)", destacó Ryan Thibodaux. "Sin embargo, un aspecto que no le favorece a Rolen es que no existe esa misma 'urgencia de última hora' en las votaciones como la hubo con Walker (y con Tim Raines y el puertorriqueño Edgar Martínez antes de él). Rolen ha estado ganando terreno temprano en las votaciones, pero éste no ha sido arrollador. Hay un 50-50 de probabilidades".

Al atardecer del lunes los líderes en la votación son el primera base Todd Helton con el 79.8%, Rolen con 79.2 y el relevista Billy Wagner con el 73.2%, de acuerdo al registro que lleva Ryan Thibodaux. Incluía 183 votos públicos anónimos de un estimado de 396.

Cuando eligieron el año pasado a David Ortiz, su cifra retrocedió a un 79.8% del 83.1% de las boletas públicas antes del anuncio. Barry Bonds cayó del 76.8 al 66% y Roger Clemens del 75.4 al 65.2%.

Podrían no elegir a nadie

Es posible que nadie sea elegido por segunda ocasión en tres años.

Es posible que nadie sea elegido por segunda ocasión en tres años. Este podría convertirse en el primer periodo de tres años en el que sólo un pelotero es elegido por los escritores desde que inició la votación anual en 1966.

Los elegidos serán exaltados en Cooperstown el 23 de julio, junto a Fred McGriff, quien fue elegido el mes pasado por el Comité de Jugadores de la Era Contemporánea del Béisbol.

Hay 84 peloteros (nueve relevistas), 27 jardineros derechos, 26 primeras bases y campocortos, 24 jardineros centrales, 23 jardineros izquierdos, 20 segundas bases, 19 catchers y 17 terceras bases. Hay además tres peloteros que fueron primordialmente bateadores designados, una posición que se creó hasta 1973.

Entre los jugadores desde la era de la expansión en 1961, los únicos tercera base elegidos por los escritores son Robinson (1983), Mike Schmidt (1995), George Brett (1999), Paul Molitor (2004), Wade Boggs (2005) y Chipper Jones (2018). Ron Santo fue exaltado tras una votación del comité de veteranos.

El puertorriqueño Carlos Beltrán, John Lackey y Jered Weaver están entre los 14 peloteros que debutaron en la papeleta.

