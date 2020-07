MLB: Reales aprovechan la nueva regla y vencen 3-2 a los Indios en 10 entradas

Maikel Franco lanzó una mosca de sacrificio en la décima entrada para dar a los Kansas City Royals una victoria por 3-2 sobre los Cleveland Indians el sábado. El juego fue decidido por la debatida regla del corredor extra-entrada. Enterate de todos los detalles del juego entre Reales e Indios aquí.

Con Greg Allen en segundo lugar, Holland avivó a César Hernández y José Ramírez antes de lograr que el All-Star Francisco Lindor persiguiera a tres en la tierra para la salida final y la salvación más singular de su carrera. "Es un poco extraño", dijo Holland sobre la nueva regla de la Major League Baseball (MLB).

La cual está diseñada para evitar que los juegos se arrastren en esta condensada temporada de 60 juegos. Se podía escuchar a los Reales gritando mientras salían del refugio, con Mike Matheny publicando su primera victoria como gerente de Kansas City, una victoria que sabe que algunos dirán que merece un asterisco.

Royals logró vencer 3-2 a los Cleveland Indians

"Me encanta. Espero que lo hagamos mañana ”, dijo, refiriéndose a la regla del corredor automático, que se ha utilizado en los menores. "Aunque en realidad eso no es cierto. Espero que tengamos una mayor ventaja. Sé que he sido un defensor de ello, y sé que los tradicionalistas de béisbol están dando vueltas en este momento".

El abridor de los indios Mike Clevinger está al otro lado del debate. "Esta no es una pelota de viaje", dijo. “Sabes lo difícil que es conseguir que un corredor en segunda base se salga de la parte trasera de cualquier bullpen, ¿qué tan increíblemente difícil es eso? No estoy contento con eso. Estoy seguro de que cuando otros equipos se enfrenten a la situación y esto les suceda, obtendrán reacciones similares".

El desempeño de Holland proporcionó un final apropiado para los Reales, quienes obtuvieron un excelente comienzo de Brady Singer en su debut en las Grandes Ligas. El relevista Scott Barlow ponchó a dos en el noveno para obtener la victoria. Los indios obtuvieron un solo hit después de la tercera entrada y terminaron con solo cuatro en el partido.

Juegazo entre Kansas City Royals y Cleveland Indians

"Tenemos un buen equipo", dijo Lindor. "Vamos a pegar. Su equipo de lanzadores estaba haciendo un buen trabajo. Me quito el sombrero ante ellos. Jorge Soler y Salvador Pérez pegaron jonrones consecutivos en el primero para los Reales. El décimo de Kansas City Royals comenzó con el corredor emergente Brett Phillips en el segundo lugar y pasó al tercero con el sacrificio perfecto del bateador emergente Erick Mejía de James Karinchak (0-1).

Franco luego lanzó una mosca al centro, anotando fácilmente a Phillips. Cleveland Indians, que dejó las bases cargadas en el noveno, se fue con una estrategia diferente en el décimo, cuando el manager Terry Francona dejó que el bateador inicial Bradley Zimmer se alejara. Los indios todavía parecían confiar en Ramírez y Lindor, pero Holland no les permitió hacer contacto.

Clevinger tuvo marca de 9-0 en 13 aperturas en su carrera contra los Reales, pero dos lanzamientos malos, y un check-swing, en el primero le impidieron obtener su décima victoria. Con dos outs, Soler realizó su swing en un lanzamiento de 2-2, y con el conteo lleno sacó el deslizador de Clevinger hacia las gradas del jardín izquierdo.

Dos lanzamientos más tarde, Pérez siguió con un tiro alto de 434 pies en las gradas vacías. Singer, de 23 años, impuso a los indios dos carreras y tres hits con siete ponches en cinco entradas. El seleccionado del draft de primera ronda en 2018 parecía compuesto y cómodo en su primera salida.

Los indios usaron sus camisetas de casa alternativas rojas para el Juego 2. El viernes, el equipo se puso sus camisetas de carretera azules con "Cleveland" en el pecho para el primer partido en una muestra de apoyo a las minorías y el equipo consideró cambiar su nombre.