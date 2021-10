MLB: Juan González acusa a Mike Trout de usar sustancias ilegales

El exjugador de la MLB Juan González reveló en una entrevista reciente que Mike Trout ha usado sustancias ilegales para mejorar su rendimiento en el campo.

Trout es considerado por muchas voces como el mejor beisbolista en el planeta, pero de acuerdo con el expelotero puertorriqueño, a quien también se ha señalado por uso de esteroides, sus capacidades se deben al consumo de hormonas no permitidas en la liga.

Cabe señalar que a González nunca le fueron encontradas pruebas sobre su supuesto uso de sustancias prohibidas por la MLB, pero periodistas y público en general no han reparado en condenas en su contra basados en rumores.

¿Mike Trout usa sustancias ilegales?

Trout es considerado como el mejor jugador de la MLB.

Fue en un episodio del programa One On One con Héctor Torres Donato donde González aseguró que, aunque no tiene pruebas, está seguro de que Mike Trout usa “hormonas” que no están permitidas por la MLB, y también mencionó a Chris Davis.

Se trata de un tema delicado que pone en duda la opinión de periodistas, aficionados y expertos en béisbol que han llenado de elogios la carrera de Trout en los últimos años, mientras que otros jugadores como Rafael Palmeiro y Juan González siguen siendo señalados de usar sustancias para mejorar su rendimiento.

Chris David, actual jugador de Orioles de Baltimore, anunció recientemente su retiro, pero anteriormente salió positivo a esteroides y fue suspendido por 25 juegos, menos de un mes de la temporada.

¿Cuánto gana Mike Trout?

Trout jugará con los Angelinos hasta 2030.

El jardinero central de los Angelinos de Anaheim firmó un contrato en 2019 por 426.5 millones de dólares a lo largo de 12 años, lo que lo convirtió en el mejor pagado de ese año en toda la MLB. El salario de Mike Trout sería de alrededor de 37.12 millones de dólares anuales.

Trout, de 30 años, se perdió casi toda la temporada regular en 2021 debido a una lesión en la pantorrilla que los dejó fuera en los primeros 36 juegos con los Angelinos.

