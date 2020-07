MLB: ¿Cuál es la base por bolas?

La frase base por bolas se refiere al juego de béisbol. Se aplica cuando el lanzador tira la pelota afuera de la zona de bateo en cuatro ocasiones durante un turno al bate. Entonces el bateador debe ocupar la primera base aunque su turno al bate no es oficialmente archivado.

Una base por bolas también puede ser intencional, el cual tiene su propia categoría estadística. En su forma notoria, el receptor retira su postura de cuclillas al levantarse y extender su brazo horizontalmente lejos del bateador para indicar que espera un lanzamiento fuera de la zona de bateo (strike), así consecutivamente hasta acumular los cuatro lanzamientos necesarios para acreditar una base por bolas.

Base por bolas en el béisbol

Recibir una base por bolas en el béisbol no cuenta como un golpe o un turno al bate de un bateador, pero no cuenta como un tiempo en la base y una aparición en el plato . Por lo tanto, una base por bolas no afecta a un jugador promedio de bateo , pero puede aumentar su porcentaje de embasarse.

Te puede interesar: Listo el Calendario 2020 de las Grandes Ligas

Las base por bolas puede ser intencional

Si hay 3 corredores en Bases y el Bateador toma una Base por Bolas - BB, Todos deben avanzar a la siguiente Base, el Corredor de 3ra Anotará una Carrera y el Bateador-Corredor tendrá una Carrera Impulsada.

Hace unos años la Major League Baseball (MLB), entidad que rige el béisbol profesional en Estados Unidos, aprobó un cambio a la regla de la base por bolas intencional, pasando de la tradicional caminata de cuatro lanzamientos a una señal desde el dugout.

La MLB ha hecho propuestas formales a la unión de jugadores, para llegar a un acuerdo en aumentar la zona de strike y desechar la práctica de lanzar cuatro lanzamientos hacia el plato para otorgar una base por bolas intencional.