MLB: Beisbolistas de las grandes Ligas se lanza como cantante de Hip Hop

El beisbolista venezolano de la Major League Baseball (MLB), Miguel Cabrera, que juega con los Tigres de Detroit y está a un paso de llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, se lanzó como cantante de Hip Hop

Cabrera hizo equipo con el cantante y actor venezolano Sibilino para lanzar el tema, "Miggy Al Bate", en el nuevo disco de Sibilino, "Sin Ø"

El pelotero de los Tigres de Detroit no 9 es el primer beisbolistas de las Grandes Ligas en comenzar en el mundo del espectáculo, ya Ken Griffey Jr, había lanzado con "The Way I Swing".

De beisbolistas a cantantes de Hip Hop

Además los Mets de Nueva York en 1986 grabaron el tema "Get Metsmerized", Producido por, A. Stoner, B. Held y J. Gordon, escrito por Stoner, Held, David, Spooner y Gordon con un toque de Hip Hop y Rap.

Es bastante probable que el pelotero de los Tigres de Detroit haya ingresado al mundo de la música con la ayuda de su ex compañero, el dominicano Ronny Rodríguez. El actual jugador del cuadro de los Cerveceros de Milwaukee es un exitoso cantante de hip-hop bajo el nombre de El Felino y sus melodías ya han compilado un millón de visitas en su canal de YouTube.

Cuando ambos eran compañeros en los Tigres, Cabrera a menudo caminaba al plato con el tema de Rodríguez, "Vivencias de la Vida Real".

Hizo su debut en Grandes Ligas a mediados de 2003 a la edad de 20 años, y contribuyó al éxito de la Serie Mundial de los Marlins ese mismo año. Cabrera fue un jugador regular de los Marlins durante las próximas cuatro temporadas antes de ser negociado a los Tigres de Detroit a finales de 2007.

En 2012, Cabrera se convirtió en el primer jugador desde 1967 en ganar la Triple Corona de bateo, liderando la Liga Americana con un promedio de bateo de .330, 44 jonrones, y 139 carreras impulsadas, lo que le valió el premio MVP de Liga Americana ese año.