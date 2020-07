MLB: Astros de Houston pierden al mexicano José Urquidy

El lanzador mexicano José Urquidy fue puesto en la lista de lesionados de los Astros de Houston, en donde se mantendrá por un periodo cercano a 10 días a pesar de que el propio equipo no reportó la lesión de su integrante. Con ello el pelotero azteca se podría perder el inicio de la Temporada de las Grandes Ligas de la Major League Baseball (MLB). Sin embargo esta no fue la única baja del equipo, ya que el bateador cubano Yordan Alvarez también se encuentra en la lista.

Urquidy podría tener Coronavirus

Es oportuno señalar que el pitcher de 25 años de edad no se ha reportado a los campos del entrenamiento del equipo texano y se ha especulado con un posible positivo de Covid-19. La MLB ha instaurado una lista de Coronavirus está campaña, aunque los equipos no revelarán los nombres de los jugadores que sean puestos en dicha lista debido a las reglas de privacidad. El hecho de que un jugador sea colocado en la lista de lesionados sin ninguna explicación no es una confirmación de que haya dado positivo por el virus.

El pelotero mazatleco quien se adjudicó el triunfo en el cuarto de la Serie Mundial de 2019 ante Washington, estaba considerado por los Astros para ser uno de los lanzadores abridores de cara a la Temporada de 60 duelos de la MLB, misma que dará inicio el 23 de julio. Su mejor momento lo vivió en la postemporada, primero con sólidos relevos frente a Yanquis de Nueva York y luego al ser apenas el tercer mexicano en la historia en ganar un partido de Serie Mundial junto a Fernando Valenzuela (1981) y Aurelio López (1984).

En el caso del bateador caribeño, Alvarez se vio aquejado por una dolencia en una rodilla el año pasado y en el arranque de los entrenamientos primaverales, y el gerente general, James Click, dijo la semana pasada que el cubano seguía con un problema físico mientras entrenaba en la Florida durante el paro de labores.