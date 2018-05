Luuk de Jong prefiere la Premier League que la Liga MX.

El delantero holandés Luuk de Jong fue pretendido por el América desde el torneo pasado, pero debido a la pelea por el título el PSV no dejó ir al atacante, de nueva cuenta el equipo de Coapa busca los servicios del ariete de 27 años de edad; de quien se ha dicho que a pesar de que padre y representante se encuentran en México el goleador prefiere ir a la Premier League antes que venir a la Liga MX.

Se especula que a pesar de que padre y representante vinieron a México a conocer las instalaciones de Coapa, la Ciudad de México y el Estadio Azteca; el futbolista holandés Luuk de Jong prefiere ir a jugar a la Premier League con el Everton que venir a la Liga MX con el América.

El América invitó a su representante y a su padre para visitar la Ciudad de México y conocer las instalaciones del América, para intentar seducir el entorno del delantero holandés de 27 años de edad, pero Luuk de Jong aseguró que tiene ofertas de otros equipos e incluso ha mostrado ganas de ir a la Premier League; toda vez que el ex director deportivo del PSV se encuentra en el Everton.

Sobre su interés de arribar al futbol de Inglaterra, De Jong ve como una posibilidad que Marcel Brands, ex director deportivo de los Granjeros y ahora con el Everton, lo pueda llevar a dicho club.

El delantero Luuk de Jong también manifestó que se encuentra contento en el PSV y no es que se vaya a ir de club por una obligación.

"No tengo ni idea. Ciertamente hay otros clubes interesados. Si hay algo hermoso que se adapte a mí, sin duda tener en cuenta, pero estoy realmente disfrutando en el PSV. No es que me vaya de forma obligada”, agregó.