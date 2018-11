Lupita Quintal busca representar a Yucatán en Tokio 2020

Después de la fractura que tuvo en la rodilla que la dejó varios meses fuera de competencias, la oriunda de Yucatán Lupita Quintal volvió a vestir los colores de la selección nacional y pese a que no le fue como esperaba, continuará trabajando de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La “boxita” retornó a los eventos internacionales con la mejor actitud, pero no logró lo planeado y arrancó tropezando. Sin embargo, el resultado no la frenará para cumplir el sueño olímpico.

Participó con el conjunto azteca en el Campeonato del Mundo de Karate que se celebró en Madrid, España.

Lupita Quintal no se enganchó con el resultado obtenido, pues lo mejor para ella es el haber vuelto a competir tras una lesión que sufrió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en donde logró sacar la medalla de plata para el país.

“Lamentablemente mi regreso a la competencia no fue como esperaba”, indicó la karateca con cierta tristeza, pero ya recuperada.

Agradeció las buenas vibras que siempre tuvo del cuerpo multidisciplinario por las atenciones y a su familia que la respalda en cada evento.

“Terminé participación individual en el campeonato del mundo perdiendo en decisión de jueces contra Ucrania. Confieso que me siento algo triste porque hace mucho tiempo que no me quedaba en la primera ronda. Sin embargo soy consciente de que esto es así, que hay que aprender y darle vuelta a la página”, destacó.