“Lupita” Martínez va por su 5ta defensa del título Supermosca de la OMB

Guadalupe Martínez Guzmán, mejor conocida en el mundo del box como “Lupita” Martínez, nació el 05 de abril de 1992 en Tlalnepantla, Estado de México. Su record como boxeadora profesional es de 28 peleas disputadas, de las cuales 19 de ellas ha conseguido la victoria al sumar una marca de 6 nocauts, nueve por decisión unánime y cuatro por decisión dividida.

"Lupita" Mártinez arrebató el Título Supermosca a Zulina la "Loba" Muñoz

"Lupita" quiere superar las 10 defensas

El objetivo principal de la actual campeona mundial, es romper el récord de 10 defensas del título supermosca de la OMB conseguido por Ana Maria Torres y Zulina Muñoz. Sin embargo, actualmente la mexiquense ya se encuentra lista para enfrentar su quinta defensa del cetro de las 115 libras en contra de la regiomontana Debani “Exquisita” Balderas, batalla que se disputará el próximo 14 de diciembre en la gala boxística “Códice Maya” de Tulum.

La boxeadora mexicana se quiere convertir en la campeona absoluta

“Como campeona, cada compromiso es más y más complicado, así nos quedó claro desde el primer día que nos entregaron este cinturón; es una gran responsabilidad arriba y abajo del ring. De mi parte lo que me queda es no confiarme, respeto mucho a mi rival, no sé mucho porque de estudiarla se encarga mi equipo (‘Bronco’ y ‘Bronquito’ Contreras); sin embargo, sé que es un poco alta, pero no vamos a cambiar nuestra forma de boxeo, vamos a salir como si fuéramos la retadora”, sentenció “Lupita”.

"Lupita" Martínez respeta a todas sus rivales

Desde que conquistó el título el 13 de mayo del 2017, “Lupita” ha realizado 4 defensas exitosas hasta el momento, frente a Carlota Santos, de Panamá; la ex campeona mundial, Irma “Torbellino” García; Yulihán “Cobrita” Luna y la campeona Diamante, Yéssica “Kika” Chávez.

"Lupita" Martínez ha defendido su Título en 4 ocasiones

El compromiso entre Martínez (19-9-0 y 6 KO’s) y Balderas (10-3-2 y 3 KO’s) será el que encabece la cartelera “Códice Maya” que presentan “Cancun Boxing”, “Boxing Time Promotions” y “Promociones del Pueblo” con el apoyo del gobierno municipal de Tulum que encabeza Víctor Mas Tah, con transmisión de Televisa Univisión Deportes Network (TUDN) y sus tradicionales “Sábados de Box”, y por los portales SupremeBoxing, CancunBoxing y WBCBoxing de Facebook.

Cartelera de la gala boxística "Códice Maya"

