Lupita Martínez segura de ganar en la función del "Códice Maya".

La noche de este sábado 14 de diciembre en Tulum se estará celebrando la función de box llamada “Códice Maya” en donde la peleadora del Estado de México, Lupita Martínez, está muy segura de poder salir con los brazos en alta ante su rival Debanis Balderas, pues su preparación la respalda para poder imponerse a su rival.

“Tengo a tres ex campeonas mundiales en mi récord de víctimas, así que, aunque no menosprecio a mi rival, debo enfatizar que este cinturón es mío y nadie me la va a quitar. Veo muy difícil que Debani me vaya a noquear, como ha dicho, reconozco que tiene ganas y manos, pero todavía no es su tiempo. Sin embargo, primero debo vencerla para después pensar en el siguiente compromiso”, aseguró la boxeadora.

De igual manera la pugilista está preparada para seguir imponiendo marcas en dicho deporte en cuanto a lo que son defensas mundiales.

Se retan en conferencia de Prensa Martínez y Balderas

“Pienso en el ‘Cinturón Diamante’ y además estoy luchando para establecer récord de defensas mundiales”, sentenció Martínez, quien de resultar triunfadora tendrá que hacer frente nuevamente a la mexiquense Jéssica “Kika” Chávez.

Por su parte la peleadora regiomontana Debani Balderas se encuentra muy feliz por poder tener una pelea en Tulum y aseguró en la conferencia de prensa que va por el nocaut en contra de Lupita Martínez.

“Les garantizo que será una guerra esta batalla estelar; voy a pelear con inteligencia y aprovechando mi motivación y la preparación realizada. Les prometo que voy a demostrar mi capacidad, juventud y ambición para quedarme con la victoria”, aseguró Balderas ante el cuestionamiento de Pepe Gómez sobre en cuál round noquearía a su oponente.

La explosiva cartelera del "Códice Maya" que presentan “Cancun Boxing”, “Promociones del Pueblo” y “Boxing Time Promotions”, a celebrarse el próximo 14 de diciembre en la Unidad Deportiva de Tulum y será transmitida por TUDN y sus tradicionales “Sábados de Box”, y por los portales SupremeBoxing, CancunBoxing y WBCBoxing de Facebook.

