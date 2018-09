Luka Modric se lleva el The Best de FIFA.

Se ha concluido la era de Messi y Cristiano Ronaldo como los mejores futbolistas del planeta, toda vez que el futbolista croata Luka Modric se he llevado el premio The Best de FIFA, ganándole en la terna al portugués de la Juventus y al egipcio del Liverpool, Mohamed Salah.

Los dos anteriores ediciones del Premio The Best de FIFA en las ediciones 2016 y 2017 se los había llevado el portugués Cristiano Ronaldo, quedándose con las ganas de llevarse por tercer año consecutivo el premio del máximo organismo del futbol; luego de que su ex compañero en el Real Madrid, Luka Modric fuera galardonado.

El mediocampista del Real Madrid fue reconocido este lunes en la gala realizada en el Royal Festival Hall de Londres.

“Este trofeo no solo es mío sino también de mis compañeros del Real Madrid y de la Selección de Croacia, dedicado a todos los entrenadores con los que jugué, sin ustedes no sería posible. Agradezco a mi familia, sin ustedes no sería lo que soy, para mí ustedes son mis The Best", declaró al aceptar el galardón.

El mediocampista croata Luka Modric agradeció a la gente que ha votado para que se lleve el The Best de FIFA.

“Gracias a mis fans alrededor del mundo por su apoyo, quiero también agradecer a los que votaron por mí, también quiero mencionar a mi ídolo, Zvonimir Boban, quien es mi más grande inspiración y que nos enseñó el camino hace 20 años de que los sueños son posibles”.

Luka Modric llegó con Croacia a la Final de Rusia 2018 y ganó el Balón de Oro en la Copa del Mundo y con el Real Madrid consiguió la Champions League el pasado mes de Mayo.