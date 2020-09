Luis Suárez se une a Juventus y deja al Barcelona ¡Ya hay acuerdo!

El delantero del Barcelona Luis Suárez ha decidido dejar a su actual equipo y aceptó unirse a la Juventus, informó el periodista Guillem Balague de BBC Radio 5 Live.

Suárez se mudará a la Serie A con una transferencia gratuita, o tal vez una tarifa nominal, si puede negociar su liberación de los gigantes españoles.

El uruguayo tiene un año para cumplir con un contrato que firmó en 2016 pero si jugó el 60% de los partidos durante 2020-21 se prorrogaría un año más. Suárez estaría feliz de que le pagaran con el salario de una temporada.

¿Qué necesita Luis Suárez para jugar en Juventus?

Luis Suárez pronto podría abandonar el Barcelona y unirse a Juventus

Los medios italianos informaron el viernes que también necesitaría pasar un examen de ciudadanía para jugar en Italia: tiene pasaporte uruguayo y jugó en España gracias al pasaporte italiano de su esposa, suficiente para ser considerado europeo en La Liga.

El movimiento del jugador de 33 años no influye en el futuro de su amigo Lionel Messi. Suárez y Messi, junto con sus familias, están cerca de abandonar el Barcelona, pero la decisión de Messi de quedarse o no con el Barça no se verá afectada por la mudanza de su compañero de equipo.

El cambio de Suárez a Turín lo verá alinearse junto al gran rival de Messi, Cristiano Ronaldo.

El delantero Luis Suárez se unió al Barcelona procedente del Liverpool por 74 millones de libras en 2014 y ha marcado 198 goles en 283 apariciones.

El movimiento de Luis Suárez no afectaría a Lionel Messi

Después de mudarse de Anfield a Barcelona, disfrutó de enormes niveles de éxito, formando parte de un devastador frente a tres, junto a Messi y la estrella brasileña Neymar.

El trío llevó al Barça a un triplete de liga, copa y Champions League en 2014-15, el club también ganó tres títulos más de la liga, otros tres trofeos de Copa del Rey, dos Supercopas de España, la Supercopa de Uefa y el Club World Cup, durante el tiempo que Suárez estuvo allí.

Pero él y Messi no han podido inspirar al Barcelona a otro éxito en la Champions League, lo que significa que hace cinco años que ganaron la Europe's premier club competition. Terminaron la temporada pasada sin un trofeo después de ser derrotados por el título por el Real Madrid.