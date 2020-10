Luis Suárez critica al Barcelona por "cosas raras" que enojaron a Lionel Messi

El delantero uruguayo, Luis Suárez, dejó al Barcelona después de seis años en el club este verano, y se unió al Atlético de Madrid con un contrato de dos años en una transferencia que enfureció a su amigo Lionel Messi, por la manera en la que se dio.

Luis Suárez ha criticado a su antiguo club, el Barcelona, por la forma en que se fue este verano, una medida que enfureció al icono del club y su buen amigo Lionel Messi.

El exdelantero del Liverpool se vio obligado a terminar su carrera en el Barça a pesar de que todavía le quedaba un año de contrato en un club en el que había marcado 198 goles en 283 partidos en seis temporadas.

Solo los jugadores Lionel Messi y César, un ícono de las décadas de 1940 y 50, han marcado más goles para el Barça, pero Suárez, de 33 años, salió de la puerta de manera bastante enérgica luego del nombramiento de Ronald Koeman como entrenador este verano.

Lionel Messi y Luis Suárez se hicieron grandes amigos, dentro y fuera del Barcelona

El uruguayo se unió a su rival de La Liga, el Atlético de Madrid, con un contrato de dos años por una tarifa nominal, y ha comenzado su carrera en la capital española anotando dos goles en sus tres primeras apariciones.

El Barcelona "echó" a Luis Suárez y enojó a Messi

Messi, que había intentado salir él mismo del Camp Nou durante la temporada cerrada, se enfadó profundamente por el trato que le dieron a su amigo (a quien prácticamente “echaron” del club), y Suárez ha entendido por qué estaba molesto.

"No me sorprendió Messi porque lo conozco demasiado bien, sabía el dolor que sentía, como yo", dijo a la prensa tras marcar un penalti en la victoria de Uruguay por 2-1 sobre Chile en un partido de clasificación para el Mundial el jueves.

"Sentía que me echaban del club. Había otras formas de hacer las cosas bien conmigo. Fueron seis largos años y eso también le molestó. Lo veo como un amigo y él sabe lo mucho que sufrimos". .

"Mi familia quería verme feliz. Hay cosas raras en Barcelona como enviarte a entrenar por separado porque no te consideraron para el juego.

"Ese tipo de cosas me hicieron (sentir) mal y mi familia me vio afectada, así que me animaron a aprovechar la oportunidad. Cuando el Atlético vino a buscarme, no lo dudé ni un momento.

"Obviamente tengo que acostumbrarme a varias cosas, pero me siento muy feliz en el Atlético".

El futbolista Lionel Messi también anotó un penalti el jueves por la noche, anotando el único gol en la victoria de Argentina por 1-0 sobre Ecuador.

Los goles de los dos amigos los vieron pasar a 39 goles en las eliminatorias de la South American World Cup, un récord conjunto que los hace empatar con el gran brasileño Ronaldo.