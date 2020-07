Luis ‘Matador’ Hernández en Tik Tok se vuelve viral con nuevo video.

No cabe duda que si bien las redes sociales en ocasiones van dirigidas para cierto sector, aunque en muchas ocasiones la gente se termina adaptando a las circunstancias y tal es el caso de Luis ‘Matador’ Hernández; quien cada que comparte un video en su cuenta de Tik Tok suele volverse viral por su gran creatividad y en el último clip no ha sido la excepción.

El ex futbolista tiene un carisma que muy pocos tiene y cada que comparte en su perfil de Tik Tok un video queda demostrado, sus seguidores quedan siempre complacidos con la gran creatividad que tiene para compartir sus clips.

Luis Hernández.

Luis Hernández rompe en Tik Tok

En el video de Tik Tok de Luis ‘Matador’ Hernández de 51 años de edad se puede aprecia al ex futbolista de la Selección Mexicana salir de una cancha y una voz en off le incita a que haga lo suyo, en un momento el ex goleador se niega, pero posteriormente se decide a demostrar sus cualidades futbolísticas realizando un par de remates a la portería y logrando demostrar que tiene la calidad intacta para jugar a la pelota.

Sin lugar a dudas a pocos minutos de haber compartido el video en su cuenta de Tik Tok, el ex futbolista ha recibido gran interacción por parte de sus fanáticos; de forma reciente el ex seleccionado azteca reveló la manera en la que se ha ido convirtiendo en una estrella de dicha plataforma digital y que tanta aceptación ha tenido por parte de los usuarios.

Luis Hernández en su cuenta de Tik Tok tiene arriba de 50 clips, los cuales han destacado de gran forma entre los aficionados del ex jugador que inmortalizara en su época en las canchas de la Liga MX el ‘Matador’.