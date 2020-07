Luis Hernández revela el día que fue secuestrado por una broma (Video)

Luis Hernández, el legendario ex futbolista que ha vestido la playera de grandes equipos a nivel nacional e internacional, así como la de la Selección Mexicana, es conocido por su gran calidad dentro de las canchas pero también se ha caracterizado por ser una persona muy traviesa con sus compañeros, pues tanto en los vestidores como en las concentraciones era bien conocido por sus constantes bromas.

Luis Hernández con el América

Durante na charla con el ex portero del Atlante, Félix Fernández, el “Matador” decidió contar su 'verdad' sobre una broma que le jugaron al ahora directivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, quien los invitó a una fiesta a su casa. "Dentro de esa historia que acabas de contar muy propia, íbamos mi compadre (Manolo Sol) y yo, llegamos como a las 8:30 o 9, ya estaba la casa llena; nos divertimos en la fiesta", recordó.

Luis Hernández con la Selección Mexicana

El "Matador" terminó aventado en Iztapalapa

Luis Hernández relató que en la casa de Peláez había una vitrina como "40 o 50 patos, de distintas partes del mundo, mi compadre fue el que dijo: 'vamos a chingarle unos patitos y mañana se los ponemos en el locker', y bueno, nos chingamos como entre 10 y 12 patos, te los podías echar a la bolsa". Sin embargo, el karma se encargó de cobrarle caro esta broma ya que cuando llegó a su casa en Satélite sufrió un secuestro exprés, en el que lo despojaron de todas sus pertenencias y terminó aventado en Iztapalapa.

El "Matador" fue secuestrado afuera de s hogar

"Me fui yo a mi casa, allá en Satélite; en frente de la casa donde yo había vivido oigo un chiflido, apenas me voy bajando me encañonan unos tipos, me pasan para atrás y me empezaron a decir de cosas, que me identificara, me identifiqué, como a los 20 minutos tú dices 'ya chingue a su madre, lo que sea', y empiezas a cotorrear con ellos". Mientras lo paseaban por la ciudad siempre estuvo con los ojos vendados, aunque los secuestradores le agradecían que estuviera cooperando.

Luis Hernández aún recuerda perfectamente aquel día

"Les di mis tarjetas, fueron a sacar dinero, después me llevaron a una casa, siempre todo el tiempo tapado de los ojos; cuando me botan por Iztapalapa, me dieron 100 pesos para el taxi y me fui al hotel Paraíso Rayos, ahí nos concentrábamos; al otro día hice la denuncia. El chiste es que me robaron la camioneta, unas cámaras que habíamos comprado, pero lo más lamentable es que también nos robaron los pinches patos".

El "Matador" pagó cara la bromita

Te puede interesar Tik Tok: Luis Hernández y “Poncho” de Nigris aseguran estar "Perdidas” (Video)

Luis comentó que se fue a disculpar con Ricardo Peláez por los patos que habían sustraído de su casa, quien les respondió: "qué bueno hijos de su pinche madre, eso les pasa por ojetes". Luego de sufrir este secuestro, Luis Hernández no volvió a su entonces casa, vivió un tiempo en el hotel antes de cambiarse de lugar.