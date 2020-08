Luis Hernández manda a la C#!&$*d@ a sus haters en Tik Tok (VÍDEO)

El ex futbolista y actual Tiktoker el “Matador” Luis Hernández se hartó de los Haters que lo critican por regresar a la fama ahora en Tik Tok y con un vídeo se les fue directo a la yugular cantándoles una canción para que lo sigan recordando.

Luis Hernández se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales donde miles de de seguidores lo siguen en la popular aplicación china conocida como Tik Tok, siendo toda una estrella y celebridad alcanzando fama internacional pero para algunos no les parece que el futbolista les quite la chamba por eso se desquitó con su peculiar forma de ser.

"Qué opino de los haters? jajaja I DON’T CARE WHAT YOU SAY ANYMORE THIS IS MY LIFE!!" escribió Luis Hernández.