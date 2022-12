Luis García rechaza el regreso de Miguel Herrera a la Selección Mexicana

Tras la dolorosa eliminación del Mundial de Qatar 2022 en la Fase de Grupos, la Selección Mexicana se encuentra en búsqueda de su nuevo director técnico y son varios los candidatos que han sonado para llegar al banquillo Tricolor.

Uno de los candidatos más fuertes es Miguel Herrera, estratega mexicano que terminó su proceso con los Tigres y que mediante David Faitelson, se supo que es uno de los favoritos por los dueños para tomar el cargo.

De acuerdo con el analista de ESPN y ex comentarista de Azteca Deportes, el “Piojo” Herrera es un hombre que gusta por su capacidad, palabras que de inmediato generó polémica e hizo explotar a Luis García.

El exjugador de la Selección Mexicana y ahora comentarista de TV Azteca, consideró equivocadas las palabras de Faitelson y pidió ser más serios en los candidatos a dirigir a la escuadra nacional.

"Vamos a pedir que mínimo hayan terminado la primaria, por favor. No podemos bajar el racero de Martino (como persona) que está aquí (arriba) y ahora quieren bajarlo hasta acá. A Martino se le puede cuestionar temas de cancha, pero su calidad como persona es intachable", dijo García.

Miguel Herrera agredió a Martinoli cuando era ténico de la Selección Mexicana

De inmediato la respuesta del exjugador del Atlético de Madrid causó risa entre los panelistas, que recordaron la situación por la que el 'Piojo' Herrera salió del Tricolor. Sin embargo, algunos internautas le tiraron con todo al “Dr. García”.

“No creo que esté golpeador de mujeres tenga la autoridad moral para descalificar a alguien, no importa si el tata tiene maestría y doctorado, como técnico no sirvió. Se necesita un entrenador que haga jugar bien al equipo nacional, no que lo eduque”, dijo un usuario.

