Luis García exhibe a comentarista de TV Azteca en poca ropa (VIDEO)

Como ya es costumbre, los ex futbolistas y actuales comentaristas deportivos de TV Azteca Deportes, Luis García y Jorge Campos, regalaron un momento muy divertido a todos los aficionados, tras compartir en redes sociales un “detrás de cámaras” del home office del ex guardameta de la Selección Mexicana.

Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García

García compartió una cómica foto de Campos

Tanto Luis García como Jorge Campos generaron gran expectación a través de Instagram causaron, ya que al denominado “Dr. García” exhibió al Inmortal “Jorgito Campos” en paños menores durante un enlace desde la “comodidad de su hogar”, a causa del aislamiento social provocado por la contingencia del Coronavirus.

Luis García y Jorge Campos en el Mundial de Estados Unidos 1994

"All business on top... shorts and sandals on the bottom. Quarantine Style", se lee en la imagen que compartió el también ex seleccionado nacional y mundialista en Estados Unidos 1994.

Jorge Campos haciendo su home office

Cabe recordar que hace unos días Luis García volvió a generar polémica en redes sociales luego de que su ex compañero David Faitelson lo mencionó en un comentario en Twitter. “Oye periodista convenenciero, una pregunta, por qué no le dices a Luis García “agresor de mujeres” como lo haces con Renato Ibarra? Digo ambos lo son, pero uno de ellos es tu amigo… Tienes dudas pregúntale a Kate del Castillo”, decía el comentario.