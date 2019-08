Luis García de Tv Azteca realiza TERRIBLES declaraciones (VIDEO)

Increíble pero cierto, el talentoso ex futbolista y ahora comentarista deportivo de Tv Azteca, Luis García realizó una serie de confesiones, con las que más de uno se quedó con la "boca abierta" en redes sociales. Cabe destacar que Christian Martinoli y Luis García, se han convertido en dos de las principales figuras del periodismo deportivo mexicano y una mina de oro para Tv azteca.

¿Qué pasó con Luis García de Tv Azteca?

El emblemático Luis García desde hace mucho tiempo se le conoce como el ‘Doctor’, algo que muchos piensan puede deberse a que estudió medicina u odontología, sin embargo, ya reveló que el apodo no surgió por dichas carreras sino gracias al seguidor del Toluca estando entre los preferidos del público.

Luis García de Tv Azteca realiza TERRIBLES declaraciones

Aquí la revelación de Luis García:

El mundialista en Estados Unidos 94 indicó a José Ramón Fernández, en entrevista con ESPN, que el nacido en Mar de la Plata decidió nombrarlo así por sus constantes fracasos matrimoniales, entre ellos con Kate del Castillo, diciéndole que seguramente tiene un Doctorado en Leyes.

“Ya sabes que a mí me gusta mucho ese tema de los matrimonios, como tal lo he intentado tres veces, entonces el tarado de Martinoli me dijo ‘tú eres como el doctor divorcios’ y de ahí salió el tema y como dicen por ahí, una mentira repetida un millón de veces se volvió una verdad, de un sitio tan burdo surgió el tema del doctor"

"Mi familia y mis amigos no me dicen doctor pero un segundo o tercer círculo si me identifica como doctor y me parto de risa, piensan que soy dentista”, le contó a Joserra.

Más de Luis García de Tv Azteca:

Sobre el famoso ‘quinto partido’, el ex del Atlético de Madrid mencionó que México siempre tiene la necesidad de ver a alguien triunfar y pidió a los jugadores que sean conscientes porque tiene a todas las personas esperando mucho de ellos, aparte criticó a los seleccionados de decir que siempre dicen que van a ser campeones, algo que no dicen ni el argentino Lionel Messi o el alemán Toni Kroos.

“Yo creo que somos un país que está siempre en la necesidad de triunfo, que alguien gane algo aunque no sea yo, le ponemos nuestra felicidad en la espalda de 23 jugadores a 120 millones de mexicanos. Siempre dicen vamos a ser campeones del mundo, hay una necesidad de ganar por cuestiones sociales, económicas, donde el mexicano necesita ganar”, expresó el surgido de Pumas.

Biografía de Luis García:

Luis García Postigo es un exfutbolista y conductor mexicano. Disputó los mundiales de fútbol de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 así como los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Actualmente trabaja como comentarista deportivo para TV Azteca y Radio Formula. En 2015 ingresó en el Salón de la Fama del Fútbol y en 2016 inició su participación en el canal web Luis García Media. Ha estado casado tres veces, primero con Lorenza Hegewisch, después con la actriz Kate del Castillo cuyo matrimonio se mantuvo durante año y medio, y actualmente con Rocío Lara, con quien tiene tres hijos. Estudió Contaduría en la Universidad La Salle de la Ciudad de México.