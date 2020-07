Luis García asegura que Messi podría brillar con el Barça hasta el 2025

El ex atacante español del conjunto del Barcelona y el Liverpool, Luis García, declaró que no existe ninguna razón por la cual el astro argentino, Lionel Messi, no pueda seguir jugando por varias temporadas más al más alto nivel con la escuadra blaugrana, ya que aseguró que el futbolista sudamericano podría jugar fácilmente cinco años más mostrando ese extraordinario nivel que lo caracteriza, advirtió el ex mediocampista de la Selección de España.

García destacó la inteligencia de Messi

El futuro de Messi en el cuadro catalán ha entrado en un serio cuestionamiento después de que surgieran informes de que el argentino desea abandonar el Barça cuando expire su contrato en 2021. Fecha en la que el seleccionado albiceleste tendrá 34 años para cuando se termine su vínculo actual, sin embargo, aún sigue siendo el jugador más decisivo de LaLiga, con 22 goles y 19 asistencias, colocándolo en la cima de ambos ránkings en el torneo.

En ese sentido, Luis García, quien dejó el Barça en 2004 para unirse al Liverpool justo cuando Lio Messi estaba por hacer su debut en el primer equipo de Barcelona, dice que la capacidad de adaptación del zurdo lo mantendrá en lo más alto por varios años más. "¿Por qué no? La forma en que está jugando, adaptando su estilo de juego es impresionante", dijo García en una entrevistas para LaLiga. "Todos los años nos muestra algo diferente, pero mantiene la misma cantidad de goles y asistencias”.

Con Messi comandando el ataque, el Barcelona enfrentará este miércoles a Espanyol sabiendo que necesita si o sí una victoria para seguir con chances de arrebatarle La Liga a Real Madrid. Por lo que el ex seleccionado español insistió en la calidad del argentino. “¡Incluso asiste mejor cada año! Así demuestra su inteligencia: adapta su juego a lo que el equipo necesita cada partido", agregó."¡Lo veo jugando en 2025, fácilmente!", cerró el ex barcelonista.