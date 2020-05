Luis García REVELA motivos de su divorcio con Kate del Castillo (VIDEO)

Durante una entrevista con Javier Alarcón en su canal de YouTube, el ex futbolista mexicano y actual comentarista de la cadena TV Azteca Deportes, Luis García Postigo, no sólo habló de su carrera en el futbol mexicano, sino que también aprovechó para abordar diversos temas de su vida personal, en donde reveló los verdaderos motivos de su divorcio con la famosa actriz mexicana Kate del Castillo.

Kate del Castillo y Luis García

Luis García habló sobre Kate del Castillo

En el pasado, el polémico comentarista de TV Azteca tenía la costumbre de hablar mal de Kate del Castillo, pero no solamente eso, ya que el “Dr. García” también se burlaba de manera reiterada de quien fuera su segunda esposa, sin embargo , en esta ocasión el ex jugador de la Selección Mexicana decidió reconocer la verdadera causa de su divorcio, el cual aseguró tuvo que ver más con él y su retiro del futbol.

Kate del Castillo se casó con Luis García

“El tema con Kate… yo me retiro; el retorno no lo manejé bien. Yo decidí retirarme a los 30 años y hoy lo vivo: si hay algo que me gusta, lo voy a hacer hasta el final de las consecuencias; aunque no tenga la habilidad lo voy a lograr dominar porque me gusta, o no sé si dominar pero lo voy a lograr porque me gusta".

Luis García fue acusado por Kate del Castillo de violencia familiar

En ese sentido, Luis García adjudicó sus divorcios con Lorenza Hegewisch y Kate del Castillo, por el hecho de comenzar a madurar demasiado tarde, ya que tenía un rezago de la vida emocional, intelectual y de conocimiento, en algunas actividades muy simples y esenciales como el hecho de ir a pagar la renta.

Kate del Castillo sufrió de violencia mientras estuvo con Luis García

Te puede interesar TV Azteca: Luis García y Martinoli ADVIERTEN el fin de su carrera

“No sabía ni hacer ese tipo de cosas como dónde pagar la renta. 'Yo arranco mi vida, es un Luis nuevo de los 30 para acá, aprendo muchas cosas de golpes importantes de dos matrimonios fallidos, que no es un tema para enorgullecerse, yo agradezco a Lorenza y a Kate el haberme cruzado con ellas porque si soy medianamente feliz hoy y tengo lo que tengo y soy lo que soy es porque estas mujeres se cruzaron en mi camino”.