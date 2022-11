Luis Enrique ve normal que jugadores tengan relaciones sexuales en el Mundial

Uno de los entrenadores qué más convivencia tiene con el público general es Luis Enrique, de España, quien hace poco decidió abrir su propio canal de Twitch y ahí le hicieron la pregunta sobre si los jugadores de su equipo pueden tener relaciones sexuales durante el Mundial.

Durante décadas, el tema de si los jugadores pueden mantener relaciones sexuales estando en una Copa del Mundo ha sido un debate amplio, donde los sectores más conservadores del fútbol dicen que esto solamente los desconcentra y agota físicamente.

Pero conforme los tiempos han cambiado también se han asentado nuevas ideas en donde procuran que los futbolistas se sientan en confianza fura y dentro de su lugar de concentración, y hasta se les permite tener un día cada cierto tiempo de convivencia familiar.

Ahora ha sido el turno del entrenador de España, Luis Enrique, hablar sobre este tema durante una de sus transmisiones en la plataforma de Twitch, donde ha sabido convivir directamente con los aficionados de su país.

Luis Enrique habla sobre el sexo y el Mundial

Habló en su canal de Twitch

El entrenador afirmó que, a pesar de que ellos están concentrados en este momento y nadie más puede entrar, de forma regular, él permite que estas cosas sucedan con su equipo, pues las ve totalmente naturales y necesarias para para ellos.

"Es una tontería sublime porque entiendo que es muy normal. Si te pegas una bacanal, es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido, pero vamos, nosotros cuando estamos en los clubes y los jugadores en sus casas, me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo hacen es porque lo necesitan".

El sexo y el rendimiento de los futbolistas:



�� “Es muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal…”. pic.twitter.com/Z89yw5OEdn — Relevo (@relevo) November 24, 2022

Luis Enrique en Twitch

El canal ya tiene miles de suscriptores

En un giro totalmente inesperado antes del Mundial, el entrenador del combinado español decidió abrirse un canal para hacer streaming en línea, donde simplemente habla con los aficionados de su equipo para responder directamente sus preguntas.

Su decisión le ha llevado a tener una convivencia más directa con el público, y así generarse una reputación más amplia. Incluso, luego de la victoria de su equipo contra Costa Rica por 7-0, transmitió al día siguiente y habló sobre lo importante de la victoria.

