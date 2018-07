Luego de 10 días desaparecidos, localizan con vida a equipo de futbol

Luego de 10 días atrapados en una cueva en Tailandia, un equipo de futbol juvenil fue localizado y se inician las labores de rescate. Se menciona que era un grupo de 12 jugadores más su entrenador los que se encuentran ahí.

Las autoridades los localizaron y planean llevar a cabo el rescate de los niños y el entrenador. El equipo de futbol se encontraba desaparecido desde el pasado 23 de junio, lo último que se supo era que acudirían a una excursión en la cueva Tham Luang Nang Non.

Según informaron autoridades tailandesas, los jugadores y su entrenador quedaron atrapados gracias a las inundaciones que provocaron las lluvias monzónicas de la región, dejando así, bloqueados todos los puntos de salida.

De acuerdo a MedioTiempo, miles de rescatistas se han ofrecido para ayudar a recuperar al entrenador y a su equipo. Geólogos, autoridades y rescatistas se encuentran trabajando en conjunto para llevar a cabo la operación con éxito.

El principal obstáculo para llevar a cabo el rescate, es que las condiciones meteorológicas no favorecen la operación, por lo que tienen en tiempo en contra y las autoridades declararon que se encuentran al tanto de eso.

Aunque han logrado dar con el paradero de los 12 futbolistas y el entrenador, el proceso de rescate no será sencillo. Pues de acuerdo con las opciones que se mencionan, se tendría que llevar a cabo un proceso de drenaje que duraría semanas o meses, pero también consideran que se podría entrenar al equipo para bucear, pero los expertos mencionan que esto podría ser más complicado, por las condiciones en las que tendrían que realizar el buceo.

Luego de casi 10 días sin saber de ellos, sus padres por fin podrán entablar comunicación con sus hijos, pues e establecerá una línea telefónica para que puedan hablar con sus hijos.

Cerca de 1,300 personas se encuentran trabajando para llevar a cabo el rescate de las 13 personas que se encuentran atrapadas dentro de la cueva. De acuerdo El País, los rescatistas continuarán drenando la cueva, pero en algunos puntos de la misma la profundidad es de hasta 5 metros de profundidad.

“Si me preguntan ahora mismo, mientras evaluamos todos los aspectos, no me parece que vayan a poder volver a casa pronto”, dijo Narongask.