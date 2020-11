Luchadora peso gallo vence en combate a luchador sumo

Con un peso gallo la luchadora de MMA Darina Madzyuk demostró que el sexo más justo es más que capaz de manejar sus asuntos dentro de la jaula, cuando terminó con el bloguero Grigory Chistyakov en una pelea diferente.

Los concursos de género cruzado tienden a ser mal vistos, con comisiones y organizadores deseosos de garantizar la seguridad de los atletas involucrados. Pero, a pesar de ser superada por la asombrosa cantidad de 176 kilogramos de más de su oponente masculino, las habilidades de artes marciales de Madzyuk prevalecieron de manera decisiva.

El enfrentamiento fue organizado por la promoción "Nuestro negocio" y contó con una serie de enfrentamientos. Pero ninguno capturó la imaginación tanto como el choque entre la luchadora de MMA Madzyuk y Chistyakov.

Las habilidades de Darina Madzyuk acabaron con su gran oponente.

Madzyuk suelta los puños y acaba 240 kilos

La Verdad Noticias te trae la acción: Cuando comenzó la acción, el enorme hombre avanzó pesadamente y obligó a la luchadora contra la jaula. Pero, después de que la pareja se separó y la acción volvió al centro de la jaula, Madzyuk soltó los puños.

La luchadora de peso gallo femenino de 28 años sorprendió a Chistyakov con algunos golpes punzantes y mantuvo la presión mientras la enorme luchadora de 240 kg (529 libras) colapsaba sobre la colchoneta.

Luego, con el descomunal luchador acostado boca abajo en la lona, Madzuyk desató un bombardeo de golpes que obligó a su oponente a realizar una sumisión a los golpes cuando Madzyuk reclamó un final de primera ronda.

"Después de esta pelea, comenzaré a entrenar activamente", dijo un Chistyakov derrotado después de la pelea.

La batalla se entre Darina Madzyuk y Chistyakov puede verse a partir de 1:29:00.

El luchador dijo además: "Intentaré llevar un estilo de vida más o menos saludable. La bloguera Nastya Tuki-Tuk será mi entrenadora".

Luego, reviviendo su derrota, dijo filosóficamente: "Sucedió. Me golpeó bien y me caí. Aunque es pequeña ... Me acosté de espaldas, pero ella no se cayó, y luego no supe qué hacer”.

