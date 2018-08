Luchador del CMLL sube borracho al cuadrilátero.

Fue durante la función de este martes en la Arena México del CMLL en donde Mr. Niebla hizo tercia con el Negro Casas y Rey Bucanero, en donde enfrentaron a Místico, Atlantis y Volador; se especula que Mr. Niebla habría subido borracho al ring.

Luchador del CMLL sube borracho al cuadrilátero.

Se ha filtrado en redes sociales un video de la función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en donde se explica a detalle en donde Mr. Niebla habría salido al cuadrilátero borracho, ya que en el momento de su presentación no pudo ni subir al encordado.

Luchador del CMLL sube borracho al cuadrilátero.

Cuando fue momento de subir, se volvió a resbalar y solamente llegó a que le levantaran la mano debido a que sus compañeros habían ganado la primera caída.

Luchador del CMLL sube borracho al cuadrilátero.

Mr. Niebla sube borracho al cuadrilátero del CMLL

Para la segunda caída Mr Niebla intentó ayudar a sus compañeros, pero se puede apreciar en el video que luce muy lento a comparación de los demás luchadores, Volador decide despojarlo de la máscara y en menos de tres minutos terminó la batalla.

Mr. Niebla sube borracho al cuadrilátero del CMLL.

En el video se puede apreciar que Volador se ve molesto por la actitud con la que subió al ring Mr. Niebla. De manera reciente luchador habló que tenía problemas de alcoholismo y que tenía la esperanza de pronto superar su enfermedad.

"He tenido mis bajas como ya muchos saben. Tengo problemas con mi alcoholismo, pero eso no es un impedimento para seguir adelanten ahí está la muestra. Mr Niebla no es un luchador borracho como muchos me critican. Ahí está la muestra, ahí está la gente que paga su boleto por ver un espectáculo de Mr. Niebla”.