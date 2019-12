Luchador de la NXT intentó suicidarse

El ex campeón de parejas de la NXT y el Campeonato individual de NXT, Tomasso Ciampa, confesó que en su juventud buscó salir por la puerta falta, intentando quitarse la vida por culpa de la depresión.

Estas declaraciones las hizo en el programa Chasing Glory con Lilian García, donde hizo además de su intento de suicidio otras declaraciones que no reflejan su personalidad arriba del ring.

“En mi época de estudiante había bebido un par de veces, no era fiestero, no me metía en nada, y en algún momento durante esa época en Friday’s, comencé a tomar pastillas. Ni siquiera sabía lo que estaba tomando. En ese momento no habría dicho que tenía un problema porque sucedió que un par de compañeros de trabajo me dijeron: ‘Esto te ayudará a superar el miserable turno”, mencionó.

Aclaro que solo pensaba en el suicidio cuando conducía por la carretera, buscando escapara de los problemas para no enfrentar la realidad.

“Perdí mucho de mí mismo. Tuve malos pensamientos, pero no actué en base a estos. Recuerdo un momento en el que mi intento de suicidio era invirtiendo el escape del automóvil. Y en la actualidad, lo peor de recordar eso es que mi hermana tuvo un ex novio que años después de su ruptura, se suicidó y así es como lo hizo”, comentó.

Tomasso Ciampa en la entrevista dijo que casi lograba terminar con su vida pero fueron los policías los que lo ayudaron a sobrevivir.

“Cuando aparecen los policías, estaba casi desmayado, porque recuerdo que estaba pidiendo ayuda por mensaje con mi hermano y una ex novia. No sé si algo de lo siguiente es porque lo que recuerdo o si los policías me lo contaron después, pero cuando llegaron, mi teléfono estaba apagado. Tocaron la ventana y abrieron la puerta y una vez que el oxígeno comencé a circular de nuevo, obviamente comencé a recuperarme y terminé buscando ayuda”, agregó.

Ciampa le confesó a Lilian garcía que no ha vencido esta enfermedad pero que no se da por vencido gracias a la lucha libre donde encontró la forma de superar la depresión

“El ejercicio es grandioso para mí, es algo que me ayuda, ya sea haciendo cardio, corriendo o levantando pesas, eso es un alivio para mí.” concluyó.

