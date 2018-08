Luchador de UFC sufrió terrible accidente doméstico

El muchacho luchador estadounidense de nombre Bryce Mitchell se encontrará distanciado por un tiempo de los eventos de MMA (artes marciales mixtas) luego de haber sido víctima de un horrible accidente doméstico con un taladro eléctrico.

"Thug Nasty", como lo conoce la gente en el ámbito, es una figura prometedora dentro de la empresa UFC (Ultimate Fighting Championship) en la que realizó su debut en julio de este año con un triunfo contra Tyler Diamond por decisión.

"Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón", escribió el joven de 23 años a través de sus redes sociales. "El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él… Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad", publicó.

A lado de la explicación, el oriundo de Arkansas publicó una imagen de cómo quedó su ropa interior, la cual dejaba en evidencia una gran mancha de sangre. La publicación generó todo tipo de comentarios y, al tomárselo tan a la ligera, la mayoría de ellos fueron en forma de broma.

El peleador, que tiene competencia en peso pluma de la UFC, mantiene un impecable historial de 10 triunfos y ninguna derrota, repartidas entre varias empresas. Por el momento, está obligado a esperar poco más de un mes para regresar a la competencia.