Luchador de UFC somete a pistolero usando movimiento de MMA

El luchador de la UFC, Kevin Holland, le dijo a ESPN el martes que estaba comiendo sushi con su amigo, Patrick Robinson, cuando escuchó un fuerte golpe y vio a la gente que huía asustada.

Holland dijo que él y Robinson vieron a otro hombre tratar de quitarle el arma al tirador, por lo que Holland y Robinson se acercaron para ayudar a desarmar al hombre y detenerlo hasta que llegara la policía.

"No le diría a la próxima persona que lo haga a menos que esté seriamente entrenada para ese tipo de situación", dijo Holland. "Además de pelear en jaula, entreno defensa personal ante todo. Para mí, esa era la mejor manera de defenderme en este momento. Además, me gusta Batman".

Un portavoz del Departamento de Policía de Houston le dijo a ESPN que está en contra de la política de divulgar los nombres de los testigos, por lo que la policía no pudo confirmar la participación de Kevin Holland. Pero el relato de Holland se alinea con lo que ha descrito la policía.

Kevin Holland dice que ayudó a detener a un hombre que disparó un arma en un restaurante de Houston.

Según un portavoz de la policía de Houston, el sospechoso disparó un arma al aire en el restaurante dentro del centro comercial Highland Village alrededor de las 11:30 p. m. del lunes. Después de que se disparó, la persona sentada junto al pistolero en el restaurante lo agarró de la mano, apuntó con el arma e intentó someterlo mientras los oficiales estaban en camino.

El presunto pistolero ha sido identificado como Jesús Samaniego, de 24 años, según la policía. Enfrenta cargos de conducta mortal y portación ilegal de un arma Holland dijo que no supo que se había realizado un disparo hasta que vio que la gente huía.

"Estaba mirando hacia un lado y luego escuchó un gran y fuerte estallido", dijo Holland. "Pensé que era el estallido de una botella de champán, porque la gente detrás de nosotros estaba celebrando una fiesta de cumpleaños. Voy a mirar alrededor y veo gente corriendo como si tuvieran la expresión de la muerte en (su) rostro, como súper preocupados".

Holland dijo que él y Robinson "se agacharon" y se agacharon para cubrirse, luego miraron en la dirección del disparo. Holland dijo que vio al pistolero y al hombre que lo agarró del brazo. El arma, en ese momento, apuntaba hacia Holland, Robinson y otros clientes, dijo Holland.

En lugar de huir, Holland dijo que él y Robinson fueron por el otro lado. Holland dijo que levantó una silla para golpear al pistolero, pero no pudo decir quién era el pistolero y quién era el buen samaritano, porque estaban luchando en el suelo.

Holland notó que el hombre en el fondo de la escaramuza era el que sostenía el arma. Dijo que él y Robinson ayudaron a quitarle el arma de la mano. Holland dijo que luego tomó al hombre en su regazo, envolvió sus piernas alrededor de sus piernas y lo puso en un agarre de sumisión de estrangulamiento trasero desnudo.

"Tan pronto como estuvo [dormido], solté el estrangulador, me deslicé en la parte superior, lo monté por completo, estiré los brazos para que no pudiera alcanzar nada", dijo Holland.

Holland dijo que él y Robinson agarraron la mochila del hombre y la arrojaron a un lado y se aseguraron de que el arma no estuviera al alcance. La policía llegó poco después, dijo.

"Lo ves en las noticias, lo ves en la televisión o en las películas y esas cosas, pero nunca lo ves en la vida real, y es una locura que nadie haya resultado herido", dijo Robinson a ABC 13 en Houston.

Holland dijo que al crecer en un área difícil de Riverside, California, siempre le dijeron que si un atacante tiene un cuchillo, aléjate del cuchillo. Si un atacante tiene un arma, diríjase hacia el arma. Pero dijo que ha estado entrenando en defensa personal, kung fu y ahora MMA durante la mayor parte de su vida, por lo que no recomendaría a la mayoría de las personas que adopten ese enfoque.

"Parecía que la ruta más segura era ir hacia él en lugar de alejarse de él", dijo Holland. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Holland no es ajena a este tipo de situaciones.

El residente de Texas dice que persiguió su vehículo y ayudó a detener a un presunto ladrón en octubre pasado, solo dos días después de una pelea de UFC. Holland dijo que no está seguro de cómo le siguen ocurriendo estas circunstancias.

"No tengo idea", dijo. "Me gustaría terminar en menos situaciones, para ser honesto contigo. Estaba hablando con mi gente sobre eso no hace mucho tiempo. Siempre me gusta algo de BS, ¿sabes a lo que me refiero?".

Holland, de 29 años, es un popular peleador de UFC que acaba de hacer su debut en el peso welter al vencer a Alex Oliveira en UFC 272 el 5 de marzo en Las Vegas. Tiene solo dos derrotas en sus últimas nueve peleas y empató el récord de más victorias de UFC (5) en un solo año calendario en 2020.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!