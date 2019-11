Luchador Jordan Myles rompe contrato con WWE por racismo

Sigue en polémica la empresa de espectáculos luchisticos más importante del mundo, luego de que el luchador Jordan Myles diera a conocer su salida definitiva de la empresa por calificarla de racista.

Myles trabajaba desde febrero para la marca NXT, la cual es la encargada de desarrollar el talento que próximamente “subirá” al roster principal.

El gladiador, también conocido como ACH, reprobó que la WWE sacara a la venta una playera para promocionarlo en la que parecía emular la 'blackface', acto que consideró un símbolo discriminatorio.

"Desde hoy, quiero anunciar oficialmente que renunció a la WWE, ya no soy su empleado. Me rehúso a trabajar para racistas. Yo renunció, a la mierda con ellos. Odio a la compañía y todo lo que representa, lo único que hacen es retener a las personas, no necesito el permiso de nadie para hacer lo que quiero hacer”.

Esto es en lo que se ha convertido ACH/Jordan Myles. Si crees que te han faltado al respeto, lo último que puedes hacer es ponerte al mismo nivel. pic.twitter.com/7ifWGQUzG6 — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) November 14, 2019

"Al carajo Jordan Myles, nunca me vuelvan a llamar por mi nombre de esclavo, llámenme ACH. Renuncio", fueron las declaraciones del luchador.

El luchador y la compañía estadounidense estuvieron en el “ojo del huracán” en semanas pasadas en EE.UU. después de que saliera a la venta una playera con el nombre de Jordan Myles, la cual se asemejaba a la sonrisa de “Black Face”.

"Black Face" fue un maquillaje que se utilizaba durante el siglo XIX para representar a la raza afroamericana, la cual hoy en día es considerada como ofensiva. Sin embargo, su salida no se tornaría fácil debido a que Myles aún tiene contrato con la empresa norteamericana.

