Lucha Libre: Universo 2000 Jr. revela los consejos que le dio su padre

Universo 2000 Jr, recuerda a su padre Andrés Reyes, mejor conocido como Universo 2000, gracias a que este le aconsejaba ser disciplinado y responsable. Es por esto que Universo 2000 Jr. sabe que el legado de su padre debe prevalecer.

Asimismo señaló que su papá le inculcó que podría ser el mejor del mundo, pero para esto debería demostrar puntualidad, responsabilidad y siempre lucir prestable, pues son los pequeños detalles los que harán la diferencia.

De acuerdo a Récord, Indicó que pase lo que pase, siempre van a ver lo mejor de Universo 2000 Jr. pues asegura que su padre le dijo que el público no tiene por qué enterarse de los que está pasando en su vida personal, pues ellos vienen a ver lo mejor.

Entre las últimas pláticas que tuvo con su papá, Universo 2000 Jr. se sinceró y le contó que veía a la Lucha Libre como un reto, pero su padre lo veía exactamente de la misma forma.

“Le confesé que sentía la lucha libre como un reto y él me dijo que cada vez que subía a un ring sentía exactamente lo mismo; eso me pasa a mí en cada lucha” recordó Universo 2000 Jr.

Además, señala que su padre le confesó que estuvo a punto de ser futbolista, pero ambos se encontraban mejor en la Lucha Libre.

“Platicamos sobre eso porque en su momento, mi padre me dijo que estaba entre escoger el camino de ser luchador o ser futbolista. Aquella plática no fue nada filosófica, simplemente me llevó al gimnasio y se me hizo una adicción” finalizó Universo 2000 Jr.