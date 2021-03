Hoy en día, la escena de la lucha libre independiente está cargada de talentosas atletas femeninas que buscan abrirse camino en las grandes ligas e Impact es sin duda el lugar ideal para esa gran oportunidad.

Muchos de estos nombres ya han aparecido en la programación de Impact y otros no se han presentado al público general, pero una cosa es segura que estas 10 selecciones podrían elevar su carrera y, al mismo tiempo, ayudar a que la División de Knockouts de Impact crezca en el proceso.

En La Verdad Noticias te presentamos a las 10 mujeres que podrían luchar mejor que los hombres.

Lucha libre: Alexia Nicole

Alexia Nicole es una poderosa luchadora

Alexia Nicole, también conocida como "The Bubblegum Princess", ha tenido pocas apariciones recurrentes en Impact Wrestling bajo el régimen de Scott D'Amore / Don Callis, donde ha estado en el ring con nombres como Madison Rayne, Rosemary, Taya Valkyrie y Jordynne Grace (la última de los cuales tiene hasta 17 millones de visitas en la página de YouTube de Impact, lo que lo convierte en el combate / video de lucha más visto para involucrar al joven luchador profesional canadiense).

También se las arregló para mostrar parte de su personalidad en la televisión Impact, ya que junto con Jordynne Grace, Tessa Blanchard y Jessicka Havok aparecieron en un episodio especial de Impact el 26 de noviembre de 2019, donde los cuatro salieron como "The Rough Riders" (un grupo basado en los Cuatro Jinetes) donde los miembros usaban gafas de sol oscuras y, a veces, hacían algunas insinuaciones sexuales en sus promociones.

Al igual que muchos luchadores canadienses que han actuado en Impact Wrestling, muchos fanáticos quieren que se le otorgue un contrato a Alexia Nicole para que pueda mostrar a todos lo que se puede hacer en el ring, además de considerar que apareció en promociones como Border City Wrestling ( la misma promoción que posee y opera el ejecutivo de Impact Scott D'Amore) ella podría ser el próximo talento local para la promoción si se le da la oportunidad.

Lucha Libre: LuFisto

La poderosa luchadora es imparable y temida

LuFisto, uno de los nombres más reconocibles en la escena de la lucha libre independiente, ha estado luchando durante más tiempo de lo que la mayoría de los fanáticos y luchadores modernos han estado vivos.

Lucha desde finales de la década de 1990 a la edad de 17 años, LuFisto ha luchado en numerosas promociones, siendo las más populares CZW, Shimmer y Shine Wrestling, donde ha luchado tanto con mujeres como con hombres durante su carrera y ha logrado muchos elogios.

Dado que la División de Knockouts siempre se ha enorgullecido de tener algunos de los mejores talentos sin firmar fuera de la máquina de la WWE, es impactante que LuFisto no haya estado en Impact Wrestling, pero no es porque los fanáticos no la quieran de hecho. Tanto los fanáticos de Impact como su antigua compañera de equipo, Jordynne Grace, han estado clamando en las redes sociales para que la compañía la firme.

Se desconoce si la compañía tiene algún interés en ella, pero su trabajo como una veterana experimentada en la lucha libre solo puede ayudar al crecimiento de la división y si los episodios recientes de Impact han demostrado algo, la compañía no parece tener problemas para estar en esos veteranos como ODB y Jazz, ¿por qué no traer a otro que tenga mucho que ofrecer a este negocio?

Lucha libre: Renee michelle

La luchadora tiene increíbles récords en la WWE

La mayoría conoce a Renee Michelle por su matrimonio con la ex campeona de la División X, Rockstar Spud y algunas apariciones en Monday Night Raw, sin embargo, no fue hasta noviembre de 2020 cuando se anunció que aparecería en Impact Wrestling y más tarde en All Elite Wrestling en 2021, donde ella consiguió un montón de nuevos ojos enfocados en ella.

Como parte de un torneo para coronar a los nuevos Campeones de Parejas de Knockout, Michelle se asoció con la ex estrella de NXT UK, Killer Kelly en la primera ronda y el dúo llamó la atención de los fanáticos de Impact gracias a sus estilos contrastantes pero al mismo tiempo complementarios con Renee. mirando a un ayuda de cámara sensual a la apariencia de boxeador de su compañero.

Renee y Kelly perdieron en la primera ronda del torneo ante el equipo improvisado de Jordynne Grace y Jazz a pesar de esto, Michelle hizo más apariciones para Impact on Xplosion, donde se enfrentó y perdió ante Tasha Steelz y la ex campeona de Knockouts, Taya Valkyrie.

Michelle podría encajar fácilmente en la nueva generación de Knockouts que actualmente viven en la división, de hecho, podría pelear con alguien como Alisha Edwards en una pelea de varios meses, lo que podría ayudar a darles a ambas damas el tiempo de pantalla necesario para promover a sus personajes de un lado a otro. El punto de vista del anillo y la personalidad o Renee podría desempeñar un papel similar al de Scarlett Boudreaux como una tentadora que podría hacer que la mayoría de los hombres en el vestuario hicieran lo que quisiera.

Lucha Libre: Amenaza Jody

La luchadora es muy famosa y tiene luchas impactantes

Jody Threat definitivamente se destaca de algunos de los demás en esta lista gracias en gran parte a su largo cabello rojo, su patineta que marca su apellido y exuda un comportamiento descarado pero rebelde dentro del ring.

Conocida como la "niña salvaje" de la lucha libre profesional, Threat ha luchado en una serie de promociones tanto dentro como fuera de su país de Canadá, como Divine Pro Wrestling, CLASH, Limitless Wrestling y AAW.

Uno de los movimientos más destacados de Jody consiste en andar en patineta y golpear un hurricanrana sobre su oponente fuera del ring. También tiene un estilo de luchador contundente, lo que tiene sentido ya que Jody Threat parece el tipo de persona que estaría en casa compitiendo en peleas callejeras, Monster 's Ball y Last Knockout Standing.

En resumen, Jody Threat es el tipo de persona que necesitaría Impact wrestling si quieren una luchadora que no solo se destaque del resto del vestuario, sino que también haga una buena pelea dentro del ring. Además, la actual campeona de Knockouts, Deonna Purrazzo, incluso dijo en una entrevista reciente que le gustaría que Jody Threat se una a Impact, necesito decir más.

Lucha libre: Lana Austin

Lana Austin es de las mujeres luchadoras más conocidas

Nos dirigimos a Inglaterra para esta próxima entrada, ya que la propia Lana Austin de Manchester también es alguien que también apareció en Impact Wrestling durante el régimen de D'Amore / Callis y también causó una gran impresión en muchos fanáticos en el Reino Unido y en los Estados Unidos durante sus siete años como profesional.

Algunos fanáticos de Impact pueden recordarla cuando se enfrentó a la ex campeona de Knockouts, Su Yung en el evento Mediacon de 2018, donde las dos mujeres tuvieron una pelea impresionante que fue tan física como puedas imaginar.

Además de su experiencia como luchadora, Lana Austin también es conocida por tener algunos momentos sexuales en sus combates, ya sea besando rápidamente a la ex luchadora de la WWE Melina Pérez o mostrando sus activos antes de muchos de sus combates, la certeza de Lana no lo es. No tiene miedo de mostrar lo que tiene, pero una vez que comienza a luchar en el ring, demuestra ser más que una cara bonita, pero una competidora muy dura dentro del ring.

Impact necesitaría a alguien como Lana Austin en su lista porque es una combinación perfecta de experiencia, atractivo internacional y simple, simplemente una buena luchadora a la que le gusta lucir algo de TNA en sus combates al igual que Katie Forbes o Beautiful People.

Lucha libre: Heather Monroe

Monroe es una gran luchadora y es temida por sus contrincantes

Impact es conocido por contratar luchadoras que tienen una gran combinación de apariencia, estilo y atletismo, por lo que tiene sentido que la luchadora independiente, Heather Monroe, encajara perfectamente en la División de Knockouts.

Heather Monroe ha luchado en promociones como Shimmer y Alternative Wrestling Show (AWS), donde se destacó como luchadora antes de hacer algunas apariciones en WWE, AEW, NWA y, por supuesto, Impact.

Cuando se trata de Impact Wrestling, en particular se enfrentó a Su Yung y Allie en un par de combates en Impact Television en 2019 y, por todos los motivos, se mantuvo firme contra los dos ex campeones de Knockouts, pero no logró derrotarlos.

Heather también ha aparecido junto a las ex campeonas de Knockouts, Taya Valkyrie y Rosemary en algunos segmentos de Impact y su inclusión en la lista encajaría bien, ya que Monroe podría ser fácilmente una luchadora de talón independiente en la División de Knockout con un guardaespaldas o manager junto a ella. lado o tal vez podría formar equipo con Tenille Dashwood e ir tras los Knockouts Tag Team Titles.

Lucha libre: KC Spinelli

KC es sangrienta y le encanta ganar

Sin embargo, otra canadiense que ha tenido alguna experiencia reciente en Impact, KC Spinelli, ha tenido cierto rango en lo que respecta a sus apariciones en Impact y parece el tipo de persona que sería perfecta para que la empresa la firmara.

Al igual que Alexia Nicole, Spinelli también luchó en varias promociones canadienses como Border City Wrestling y también ha tomado nombres como Courtney Rush (también conocida como Rosemary en Impact), Tessa Blanchard y Allie, pero en sus breves presentaciones en Impact también luchó contra nombres como Laurel Van Ness. , Madison Rayne, Hania The Huntress y Sienna, al mismo tiempo que realiza algunas actuaciones que han logrado aumentar su valor y reputación en la lucha libre.

Sin embargo, cuando no está luchando como ella misma en Impact, también interpreta el papel de una de las muchas damas de honor de Su Yung como la Dama de Honor No Muerta, lo cual es una gran diferencia con la persona, como lo muestra KC en sus apariciones anteriores.

Spinelli también es bastante atleta ya que ha participado en numerosos deportes como gimnasia, hockey, karate y lucha libre amateur entre muchos otros. También ha hecho un par de entrevistas con Josh Matthews en Around The Ring que ha permitido a los fanáticos conocerla mejor y al mismo tiempo mostrar más de su personalidad.

En general, tiene talento en muchos oficios y, aunque los rumores de que WWE está interesada en ella no han llevado a nada, Impact podría aprovechar el momento y firmar a KC Spinelli con un contrato exclusivo.

Lucha libre: The Sea Star

Ambas han hecho un equipo casi invencible

Ashley Vox y Delmi Exo son un par de hermanas de la vida real que han ascendido en las filas de la escena independiente de la lucha libre profesional con algunos de sus primeros trabajos en promociones como CHIKARA, Queens Of Combat y Shimmer Women Athletes (que actualmente son Shimmer Tag). Campeones de equipo a la fecha de redacción de este artículo).

La ruptura más grande de los dúos ocurrió hacia fines de 2020, ellas y otras competidoras femeninas fueron elegidas para participar en un torneo por equipos en Impact Wrestling que llevaría a los dos últimos equipos a competir por los recientemente revividos Knockouts Tag Team Championships.

Lamentablemente para las Sea Stars, fueron eliminadas en la primera ronda por los eventuales ganadores del torneo, Kiera Hogan y Tasha Steelz. Esta no sería la última vez que Vox y Exo aparecieron para Impact, ya que compitieron y perdieron contra otro equipo que estaba en el torneo, Jessicka Havok y Nevaeh en la Resolución final especial de diciembre Impact Plus.

Al igual que algunas de las damas en esta lista, los fanáticos de Impact quedaron impresionados por las actuaciones de Sea Stars en el breve tiempo y a muchos les gustaría verlos regresar, pero como miembros de tiempo completo de la lista de Knockouts; Con su capacidad para trabajar bien como equipo de etiqueta e incluso adaptarse en la lucha libre en combates intergénero, son razones suficientes para tenerlos en la lista de Impact, además de que la División de Equipo de Etiqueta KO podría usar algunos equipos.

Lucha libre: Hyan

Ha ganado increíbles títulos como en el que presume en la foto

Otra mujer talentosa que Deonna Purrazzo sugirió recientemente que Impact debería firmar aparece en esta lista. Presentada por primera vez a los fanáticos de la lucha libre como parte de la promoción Reality of Wrestling de Booker T y apareciendo en otras compañías como WWE, RISE, AAW y Shimmer, Hyan ha demostrado ser una de las futuras estrellas en la lucha libre femenina y con menos de 10 años en el mundo. negocio por cierto.

Una mujer del Renacimiento autoproclamada y una mujer de todos los oficios, Hyan ha estado en el ring con nombres como Jordynne Grace, Nia Jax, Amber Nova y Kylie Rae solo por nombrar algunos y ha demostrado ser una luchadora formidable y ciertamente lo es.

Si bien es posible que la mayoría de los fanáticos de la corriente principal no sepan quién es ella, formar parte de la División de Knockouts es sin duda el primer paso para llamar más la atención sobre uno mismo, además no es difícil imaginar que Hyan sea un pilar dentro de la División de Knockouts y tal vez se convierta en uno de los las estrellas de cosecha propia más nuevas de la promoción.

Lucha libre: Killer Kelly

Killer Kelly es una luchadora libre muy fuerte

Si tomas la badassery de Samoa Joe y Shayna Baszler y la combinas con la intensidad de Low-Ki en un luchador portugués, entonces podrías obtener Killer Kelly. Más conocida en la escena independiente, el trabajo de Killer Kelly la ha visto ganar campeonatos como el campeonato femenino wXw y se ha enfrentado a muchos luchadores como Toni Storm, Dakota Kai, Valkyrie (no Taya Valkyrie), LuFisto y más.

Su mayor exposición en la lucha libre convencional dice que participó en el Torneo Clásico de Mae Young y el Torneo del Reino Unido de la WWE en 2018, sin embargo, no hizo mucho en su tiempo en la WWE ya que dejó la promoción en enero de 2020 antes de aparecer como una un par de veces en Impact en noviembre de 2020 junto con la mencionada Renee Michelle.

Entonces, ¿por qué la gerencia de Impact debería considerar la contratación de Killer Kelly? Para empezar, tiene un look que grita "Cool Factor" además de su estilo de lucha técnico y aplastante; Además, su presencia en la pantalla y la experiencia de la compañía en la presentación de nuevas estrellas ha sido insuperable en los últimos tiempos, lo que podría hacer que los fanáticos se interesen en verla luchar en Impact y eso sin siquiera tener en cuenta la cantidad de luchas de ensueño que podría tener con nombres. como Deonna Purrazzo, Rosemary, Su Yung y la lista continúa.

