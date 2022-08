Lucero Acosta, peleadora de MMA, abre su cuenta de OnlyFans

OnlyFans se ha convertido en una plataforma que genera mayor cantidad de ingresos, no solamente para los y las modelos, sino también para los deportistas, quienes se animan a crear una cuenta como el caso de Lucero Acosta.

La peleadora de MMA, quien recientemente abrió su cuenta en la página de contenido exclusivo. A pesar de ser considerada una promesa en las artes marciales mixtas, busca obtener más ganancias.

Y es que al no ser de las peleadoras estelares aún, su salario no es tan alto, por lo que la peleadora de MMA decidió tener una fuente de ingresos extra, aunque no se sabe con exactitud cuánto recibe por cada pelea en la que participa.

Lucero Acosta abre su cuenta de OnlyFans

La suscripción a la cuenta de la 'Loba', como es apodada, tiene un costo de 19.99 dólares, es decir, de 400 pesos mexicanos. Los usuarios que deseen pagar dicha cantidad, podrán acceder al contenido que publique.

Incluso hay algunas ocasiones en que las celebridades que cuentan con OnlyFans realizan transmisiones en vivo, las cuales son exclusivas para los usuarios que paguen la membresía mensual.

Cabe recordar que OnlyFans se ha convertido en una página a la que acuden distintas celebridades para generar mayores ingresos, incluso es cada vez más común que los y las deportistas se unan a este sitio web.

Daniella Chávez y sus ganancias en OnlyFans

Daniella Chávez, modelo y conejita de la revista Playboy, reveló que busca comprar al equipo de futbol O'Higgings de la Primera División de Chile, club que adquiriría gracias a sus ganancias de la plataforma OnlyFans.

La modelo mencionó en su cuenta de Twitter que cuenta con cinco millones de dólares hasta el momento, todo este monto se debe a los videos eróticos que ha subido en OnlyFans, asegurando que es de los más vendidos en Sudamérica.

