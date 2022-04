Louis van Gaal revela que tiene cáncer de próstata

El exentrenador del Manchester United y actual entrenador de la selección nacional de Países Bajos, Louis van Gaal, ha revelado que padece cáncer de próstata.

Hablando públicamente sobre su enfermedad por primera vez en un programa de RTL el domingo por la noche, Van Gaal reveló que ha estado recibiendo tratamiento mientras continuaba entrenando al equipo holandés, pero decidió no decírselo a los jugadores de su plantilla.

"Creo que no le dices eso a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus elecciones, su decisión, así que pensé que no deberían saberlo", dijo el entrenador de Países Bajos.

Van Gaal reveló que ha estado recibiendo tratamiento mientras continuaba entrenando al equipo holandés.

"No mueres de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Por lo general, son otras enfermedades subyacentes las que te matan. Pero yo tenía una forma bastante agresiva, fui irradiado 25 veces. Entonces tienes mucha gestión que hacer para ir por la vida", continuó.

“Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta trasera cuando fui a una cita e inmediatamente me llevaron a una habitación. Me han tratado de maravilla. Por supuesto, se lo conté a mis amigos y familiares. El hecho de que todavía no haya salido nada también dice algo sobre mi entorno. Eso es genial”, agregó.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la carrera de gestión de Van Gaal abarca 36 años y ha ganado títulos de liga con Barcelona, Ajax, Bayern Munich y AZ. Pasó dos temporadas en el Manchester United y guió al equipo a la victoria en la Copa FA en 2016 antes de ser despedido solo unos días después.

Louis van Gaal se encuentra actualmente en su tercer período a cargo de los Países Bajos y llevó al equipo a un tercer puesto en la Copa del Mundo en 2014. Holanda habrá sido sorteada en el Grupo A para la Copa del Mundo de este año junto con los anfitriones del torneo Qatar, Ecuador y Senegal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!