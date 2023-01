“Los precios son una jalada”; Martinoli revienta el restaurante de Salt Bae

Durante su cobertura en el Mundial de Qatar 2022, el polémico Christian Martinoli tuvo la oportunidad de comer en uno de los restaurantes más exclusivos del país árabe, se trata del famoso chef Salt Bae.

El comentarista de Azteca Deportes acudió al restaurante del "Chef de la sal", reconocido por su peculiar modo de sazonar la carne, mismo que aseguró "no es la gran cosa" y afirmó que le parece "una mamada" el dinero que pagaron por estar allí.

"Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, en vivo se ve más cabrón la cantidad de sal que le avienta a la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa”, dijo el compañero del Dr. García.

“La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel. Ni las mesas del lugar, ni la que nos tocó, ni como está acondicionado el lugar es de un sitio mamón, es verdaderamente caro, sinceramente no vale la pena", declaró el famoso relator.

"Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al final no sé quién pidió la foto y solo me puse.

“Para mí no vale la pena, todo lo que rodea al restaurante no lo vale, es una mamada desproporcionada lo que pagas por la experiencia que recibes. Para mí no es más que un restaurante de carnes como hay mil, cero estrellas le doy".

¿Quién es el chef Salt Bae?

Su nombre real es Nusret Gokçe, mejor conocido como el chef Salt Bae (que significa "Salt Before Anything Else" en inglés o en español "Sal antes que todo"). Es dueño de la cadena de restaurantes Nusr-Et, que cuenta con sedes en cinco continentes.

Se hizo famoso en el 2017 con algunos videos mostrando su singular forma de sazonar la carne encogiendo el brazo y haciendo un muñequeo para rociar la sal sobre los alimentos. A partir de ese momento se volvió un personaje muy popular de la gastronomía.

