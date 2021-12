Los nuevos tenis que veremos en la NBA

Si hay algo que resalta de este deporte no es solo la técnica y los jugadores brillantes, sino también las zapatillas o tenis que usan esos jugadores. Y es que, a fin de cuentas, ellas inciden en su rendimiento en la cancha.

Cada temporada se hacen presente marcas como Nike, Adidas y Under Armour y cada vez son más los aficionados que quieren también lucirlas, si eres uno de ellos, te viene bien saber cuáles son los nuevos tenis que veremos en la NBA. Hagamos un repaso de las marcas y modelos que destacan y lo seguirán haciendo el nuevo año.

Under Armour

Los tenis basketball hombre de Under Armour son los usados por la estrella Stephen Curry, y es que el tres veces campeón de la NBA no solo tiene un contrato con la marca, sino que también tiene su propia línea de zapatillas. Por eso, este año volveremos a ver a Curry luciendo los tenis de su línea, especialmente los Under Armour Curry 7.

Pero Under Armour no solo es el calzado favorito de Curry, sino que también lo es de Joel Embiid quien pactó con la marca en 2018.

Nike

Nike es referencia cuando se habla de calzado deportivo, de hecho, es la marca que usan grandes jugadores, entre ellos, Lebron James -quizás el mejor jugador actualmente-, Kyrie Irving, Kevin Durant y Paul George. Por esto, en las canchas veremos modelos como Solider Xiii By You, Nike 5 By Og Anunoby, Oom Kd12 By You Y Pg3 By You.

Adidas

La marca de las tres bandas es otra de las que tiene un sitial de honor entre la élite de la NBA y este año seguirá siendo así. La veremos en los pies de Donovan Mitchell, James Harden y Damian Lillard, quienes usarán los D.O.N. Issue 2, los Harden Vol. 4 y los Dame 6, respectivamente.

Jordan Brand

Jordan Brand, línea perteneciente a Nike, es el calzado deportivo que usan en sus juegos Russell Westbrook, Zion Williamson, Jayson Tatum, Rui Hachimura, Luka Doncic, entre otros.

De la marca veremos los tenis Jordan Why.Not Zer0.3 SE, Air Jordan 34 PE y Jumpman Diamond Low PE, así como otros modelos más recientes.

361 Degrees

La firma china 361 Degrees busca aportar algo de estilo oriental al mercado de Estados Unidos, por eso, se ha colado entre las estrellas de la NBA y se le ve en los pies de Aaron Gordon con sus 361 Degrees Zen 00.

A estas marcas se les une Puma y New Balance que con sus diversos modelos estarán el nuevo año en las canchas.

Los basquetbolistas buscan el calzado ideal para mejorar su rendimiento en las canchas, uno que les permita seguir dando los resultados esperados a sus equipos y llevarlos a lo más alto del estrellado cada temporada.