Los mejores memes de la convocatoria de la Selección Mexicana

Este lunes 14 de mayo, el director técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, dio a conocer la prelista del Mundial Rusia 2018 para el TRI, la cual terminó siendo una polémica para muchos y el jugador Rodolfo Pizarro fue uno de los marcados como faltantes dentro de los 28 convocados para buscar un lugar en la máxima competencia futbolística.

Es una realidad que el sentido del humor dentro de la lista no podía faltar, ya que la mayoría tenía como principal objetivo encontrar los errores del entrenador colombiano en su convocatoria, pues algunos de los que seleccionó no se encuentran en las mejores condiciones futbolísticas, por lo que los usuarios no perdonaron dicho momento y empezaron a circular los MEMES en redes sociales.

Aquí te dejamos los mejores:

Los mejores memes de la convocatoria de la Selección Mexicana

Mundial Rusia 2018: Juan Carlos Osorio anuncia la prelista de México

El día llegó y Juan Carlos Osorio dio a conocer la prelista de los jugadores que estarán en el Mundial Rusia 2018. Desde el Centro de Alto Rendimiento Juan Carlos Osorio anunció la lista de convocados y la gran sorpresa de la lista conformada por 28 jugadores es: Erick Gutiérrez.

Porteros:

Guillermo Ochoa (Standard Lieja), Alfredo Talavera (Toluca), Jesús Corona (Cruz Azul).

Defensas:

Carlos Salcedo ( Eintracht Frankfurt), Néstor Araujo (Santos) , Diego Reyes (Porto) , Héctor Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Oswaldo Alanís (Getafe), Edson Álvarez(América), Miguel Layún (Sevilla)y Jesús Gallardo (Pumas).

Medios:

Jesús Molina (América), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (Galaxy) , Andrés Guardado (Betis), Erick Gutiérrez (Pachuca), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giovani dos Santos (Galaxy).

Delanteros:

Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (América), Jesús Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles Football), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Jürgen Damm (Tigres).