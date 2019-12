Los mejores atletas de la década

La cadena especializada en deportes ESPN, ha lanzado una lista de los mejores deportistas de la década que se destacan como los mejores atletas.

Esta lista de ESPN Digital se ha basado en la trascendencia (dentro y fuera de la cancha, alberca o arena), valor deportivo e histórico, de estos personajes, además de sus logros en el mundo del deporte.

Floyd Mayweather Jr y sus logros en el Box

Floyd Mayweather Jr ha sido nombrado el mejor boxeador de la década

El ex campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo, Floyd Mayweather, mantiene un récord sin derrotas pero muchos asteriscos de 50-0. Sólo peleó 10 veces en la década y tiene de todo en su lista de derrotados: un artemarcialista que no boxeaba, pero también están Canelo, Pacquiao, Maidana, Mosley y Cotto. Las grandes bolsas y la expectación de sus peleas fueron inversamente proporcionales a la satisfacción del espectador luego de verlas. Perfeccionó el arte de no ser golpeado y sobre todo el de hacer dinero.

Lionel Messi sus logros en el fútbol

Lionel Messi y sus logros en el Fútbol

Según ESPN es el atleta más reconocido universalmente. En esta década con Siete Ligas, cinco Copas del Rey, cinco supercopas, dos Champions, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, cinco Balones de Oro, seis Botas de Oro, una Bota de Oro del Mundial y un The Best. Messi es símbolo de excelencia, competitividad y deportivismo. Ha estirado al máximo la capacidad de asombro de fanáticos y expertos.

Cristiano Ronaldo el orgullo de Portugal

Cristiano Ronaldo uno de los mejores futbolistas de la década

Nadie puede escatimarle al portugués que sea el único futbolista que entra en la conversación de grandeza de esta era, junto a Messi.

Dos Ligas en España con el Real Madrid y una con la Juventus, cuatro Champions, una Eurocopa y Liga de Naciones con Portugal hacen de su currícula un pergamino único e interminable, y no olvidemos sus cuatro Balones de Oro y un The Best.

Y existen alrededor de 12 atletas más que destaca ESPN en su lista de los mejores deportistas de la década.

